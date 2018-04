Rai, via Roberto Giacobbo: “Nessun dissenso con il servizio pubblico. I rapporti sono cordialissimi”

E’ ufficiale. Roberto Giacobbo lascia la RAI. Ad Ansa il conduttore di Voyager annuncia così che va via dalla TV di Stato. Il presentatore parla di una “personale decisione da vicedirettore, peraltro confermato, e dipendente di Rai2“. Alla base dell’addio a Viale Mazzini, infatti, non ci sarebbero contrasti con l’azienda: “Nessun dissenso con il servizio pubblico che in questi anni mi ha dato tanto dal punto di vista professionale. I rapporti sono cordialissimi“.

Roberto Giacobbo smentisce il passaggio dalla RAI a Voyager, ma aggiunge: “Valuto alcune offerte”

In questo modo Roberto Giacobbo replica anche all’indiscrezione di Dagospia, secondo cui il volto di RaiDue andrebbe presto a lavorare su altri canali televisivi. Questo ciò che scrive il blog di D’Agostino in una delle sue flash news: “Dopo il rifiuto di Alberto Angela, Roberto Giacobbo lascia Rai2 e trasloca su Discovery con il suo Voyager“. Giacobbo smentisce, ma ad Ansa precisa anche che si ritiene un “professionista sul mercato” e che al momento sta “valutando alcune offerte in generale“.

Chi è Giacobbo, ex volto di Voyager e Rai2

Prima dell’addio alla RAI, Roberto Giacobbo è stato nominato vicedirettore di RaiDue nel 2009 con delega per i “programmi divulgativi e per ragazzi”. Fino a qualche mese fa è stato il volto di Voyager, programma da lui inventato nel 2003 e fino ad oggi andato in onda sia in prima serata sia in altre fasce orarie con alcuni spin off legati a scienza e misteri.