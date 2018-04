Rita Dalla Chiesa: i rapporti attuali con la moglie di Fabrizio Frizzi

Rita Dalla Chiesa: il ricordo di Fabrizio Frizzi e i rapporti con la moglie Carlotta

Intervistata da Chi Rita Dalla Chiesa è tornata a parlare del suo rapporto con Fabrizio Frizzi e di quello con la moglie Carlotta. La morte del conduttore l’ha segnata molto e questo per lei è un momento difficile. L’ex conduttrice di Forum, dopo la fine della loro storia d’amore, a Fabrizio Frizzi è rimasta molto legata. Con lui, racconta Rita, ha vissuto dei momenti bellissimi che, in passato, gli hanno permesso di superare la tragica morte del padre (il generale Dalla Chiesa) e riacquistare il sorriso. La gente, racconta lei nell’intervista, oggi la ferma per strada per porgerle le condoglianze ma lei, molto rispettosamente, cerca sempre di portare al primo posto Carlotta (la moglie di Fabrizio Frizzi).

Rita Dalla Chiesa: “Non mi piace quando mi chiamano prima moglie”

Alla gente che la ferma in treno o per strada per farle le condoglianze Rita risponde sempre: “Le porgerò a Carlotta, la moglie”. “Carlotta gli è stata vicina nella sua malattia, io invece con lui ho solo vissuto tante cose bellissime” ha spiegato poi la presentatrice. Quando a Rita Dalla Chiesa viene chiesto di parlare dei suoi rapporti con Fabrizio Frizzi dopo la separazione lei risponde: “Eravamo come fratelli. E anche per Carlotta se lo vorrà, quando lo vorrà sarò una sorella per sempre. Io ci sarò per lei e per Stella, i due amori di Fabrizio”. Rita e Carlotta sono rimaste in contatto ma, a tal proposito, il volto noto di Rete 4 spiega: “Preferisco che sia lei a cercarmi se ha voglia di sentirmi, non voglio essere insistente. Credo che l’amore vero unisca, siamo una famiglia”.

Rita Dalla Chiesa risponde alle critiche: “La gente non sa e non si rende conto”

Alle critiche ricevute sui social per la vicinanza a Fabrizio Frizzi e alla sua famiglia Rita Dalla Chiesa risponde: “La gente non sa e non si rende conto. Con Fabrizio c’era un rapporto particolare. Sono stata malissimo quando ci siamo lasciati e se ancora incontrassi la donna che me l’ha portato via l’asfalterei, ma quando si è innamorato di Carlotta sono stata la prima a saperlo”. Rita, poi, ha anche aggiunto: “Carlotta mi è piaciuta subito […] Sono venuti insieme, lei e Fabrizio, al compleanno di mio nipote e alla sua comunione”.