Rita Dalla Chiesa vs Aida Nizar: “Perché non la rispediscono in Spagna?”

Rita Dalla Chiesa attacca Aida Nizar dopo il bagno nella Fontana di Trevi: “Fuori dall’Italia”

Aida Nizar è un personaggio che fa discutere e lo si è visto sia nella casa del Grande Fratello sia fuori. Il suo bagno nella Fontana di Trevi a Roma le è costato, oltre alla multa, tantissime critiche. Anche Rita Dalla Chiesa decide di dire la sua sulla spagnola. “Aida Nizar fuori dall’Italia. Perché non la rispediscono in Spagna?“ ha scritto Rita Dalla Chiesa in un tweet. “Fossi stata in quei Vigili l’avrei portata al primo Comando di Fontana di Trevi e trattenuta per oltraggio a pubblico ufficiale” ha aggiunto ancora. “Fare la comparsa in tv non ti mette al riparo dalle regole da rispettare“.

Aida Nizar vuole rimanere in Italia e lavorare in televisione

Nonostante la richiesta di Rita Dalla Chiesa di rispedire Aida Nizar in Spagna, la gieffina, come ha già affermato, non ha intenzione di lasciare l’Italia. La spagnola vorrebbe lavorare nella tv italiana e la televisione per lei non è un mondo nuovo, in Spagna ha già lavorato come giornalista e conduttrice. Inoltre, per Aida Nizar potrebbe aprirsi la porta rossa del Grande Fratello Vip, come si vocifera.

Aida Nizar: intanto c’è la multa la da pagare

“Sono 450 euro, che fa? Concilia?” sono le parole dell’agente dopo aver sorpreso Aida Nizar a fare il bagno nella Fontana di Trevi a Roma. La spagnola ha cercato di giustificarsi affermando di essere un personaggio televisivo, cosa che ha fatto innervosire Rita Dalla Chiesa.