Rihanna su Vogue parla del fidanzato Hassan e del rapporto con Drake

Rihanna intervista su Vogue: tutte le dichiarazioni della cantante

Pochi mesi dopo il suo trentesimo compleanno, Rihanna ha rilasciato un’interessante intervista al mensile Vogue. Un’intervista nella quale la cantante ha parlato a 360 gradi della sua vita, dall’attuale fidanzato Hassan Jameel al nuovo rapporto con Drake, suo ex partner lavorativo. Senza dimenticare il corpo: quello di Riri è stato spesso oggetto di critiche e malelingue. Ma, nonostante tutto, l’artista delle Barbados è soddisfatta. In particolar modo è orgogliosa del suo lavoro sia in campo musicale sia in quello cinematografico. Senza dimenticare la moda: a breve lancerà una linea d’intimo, una collezione di lingerie denominata Fenty. “Non sono una ragazza di Victoria’s Secret, mi sento sicura del mio corpo. Anche quando perdo o acquisto peso”, ha detto Rihanna.

Rihanna pronta per un figlio? La cantante sarà una mamma diversa

Rihanna ha pure parlato della voglia di maternità e di quanto la società sia pressante quando si raggiunge una certa età. “Ora ho 30 anni e quindi? Cosa dovrei fare? Dovrei essere preoccupata? Dovrei congelare le mie uova?”, si è chiesta Riri. Dunque, per il momento un figlio non è nei piani immediati della pop star ma la giovane si immagina già come una mamma attenta e premurosa. “Non farò come le altre star, non lascerò i miei figli alle tate. Sarò una mamma molto presente”, ha assicurato la cantante. Per ora Rihanna continua a concentrarsi sulla carriera, anche se la storia con il fidanzato Hassan Jameel va a gonfie vele. La star non ha mai fatto il suo nome nel corso dell’intervista a Vogue, ma ha rivelato di essere felice in amore e di aver trovato finalmente la persona giusta, quella per la quale sacrificare un pizzico del proprio individualismo. “Prima non ho mai incontrato qualcuno che ne valesse la pena”, ha puntualizzato l’americana.

Il nuovo rapporto tra Rihanna e Drake: colleghi e nulla più

Prima di conoscere Hassan, Rihanna è stata fidanzata con Chris Brown e con Drake. La storia con quest’ultimo – partner di tante hit radiofoniche – ha fatto sognare il mondo intero ma è si è interrotta bruscamente. “Oggi non siamo amici ma neppure nemici”, ha dichiarato Rihanna, chiarendo così che tra lei e il rapper c’è semplicemente dell’indifferenza.