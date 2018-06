Richard Harrison è morto: la scomparsa de ‘Il Vecchio’ del programma tv “Affari di famiglia” è stata annunciata dal figlio, anch’esso volto noto dello show

Richard Benjamin Harrison è morto a 77 anni. Il volto noto della trasmissione televisiva di History Affari di famiglia (titolo originale Pawn Stars), conosciuto anche con il soprannome di Il Vecchio, si è spento oggi, lunedì 25 giugno. A dare la triste notizia via social è stato il figlio Rick Harrison, anch’esso protagonista dello show con il padre: “Se n’è andato stamattina circondato da coloro che amava. Mancherà tremendamente alla famiglia, al team Gold & Silver Pawn e a tutti i fan del mondo intero. Lui è stato il mio eroe e ho avuto la fortuna di avere un ‘Vecchio’ molto trendy come padre”. In un post di qualche ora dopo Rick svela le cause che hanno portato al decesso.

Rick Harrison: “Ho perso un amico, un padre, un maestro. ‘Il Vecchio’ ha perso la battaglia con il morbo di Parkinson questa mattina”

“Oggi ho perso un amico, un padre, un maestro e molto altro – scrive Rick sui social -. ‘Il Vecchio’ ha perso la battaglia con il morbo di Parkinson questa mattina. Ti amo papà, ci vediamo dall’altra parte”. Richard se ne è andato a 77 anni. Nato il 4 marzo 1941 a Lexington (Carolina del Nord) aveva fatto i bagagli negli Anni ’80, approdando a Las Vegas. Nel 1988 con il figlio Rick mette in piedi il negozio di pegni Gold & Silver Pawn Shop. Veterano della Marina militare statunitense si era ritirato in pensione godendosi il trionfo televisivo. Aveva una spiccata predilezione per i giocattoli antichi e per le automobili, oggetti per cui ha nutrito sempre una forte attenzione anche nel suo lavoro commerciale dietro al bancone dei pegni. Custodiva una delle rare Chrysler Imperial del 1966 rimaste in circolazione. Nella versione italiana del programma è stato doppiato da Diego Reggente.

La trasmissione Affari di famiglia ha preso vita nel reale negozio dei pegni Gold & Silver Pawn Shop. A gestire l’attività, oltre al compianto Richard e al figlio Rick ‘la Volpe’, ci sono Corey ‘lo Smilzo’ (figlio di Rick e nipote di Richard) e Austin ‘Chumlee’ Russell, amico di Corey. Lo show è tutto giocato sulla valutazione della merce e sulla compravendita. Al successo del format Richard ha contribuito massicciamente grazie alla sua intensa personalità.