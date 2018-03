Reazione a Catena 2018: quando inizia e tutte le indiscrezioni sul nuovo conduttore

Quando inizia Reazione a catena 2018: il programma di Rai1 in onda a partire da…

Quando inizia Reazione a Catena 2018? Secondo quanto comunica la RAI, la prima puntata della nuova edizione andrà in onda su Rai1 a partire dalle ore 18.40 di lunedì 21 maggio. Quest’anno il popolare gioco televisivo comincerà un po’ prima rispetto alle stagioni precedenti, dopo che la data di partenza, almeno inizialmente fissata per il 4 giugno, è stata anticipata di due settimane. Il motivo? La triste notizia della morte di Fabrizio Frizzi, ha portato la RAI a rivedere tempi e programmi nel palinsesto di RaiUno. L’Eredità verrà quindi trasmessa fino a sabato 19 maggio e cederà il posto alla popolare trasmissione “estiva” sin dal lunedì successivo. Tra l’altro, quest’anno Reazione a Catena avrà anche una novità: il gioco de “La cinquina”, che è altro non è che una sequenza di cinque parole per cui i concorrenti devono indovinare tre termini, di cui però conoscono soltanto le iniziali.

Chi sarà il nuovo conduttore di Reazione a Catena 2018: Amadeus lascia il posto a…

Ma chi sarà il nuovo conduttore di Reazione a catena 2018? Dato per certo l’addio di Amadeus al programma, a guidare la nuova edizione dell’amata trasmissione di RaiUno dovrebbe essere Marco Liorni, attuale presentatore de La Vita in Diretta. In data 30 marzo 2018, però, TVBlog fa sapere che a breve in RAI dovrebbero tenersi dei provini per la scelta, definitiva, del nuovo presentatore. La fonte associa ai provini anche i nomi-sorpresa di: Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari ed ex conduttore di Italia’s got talent su Canale5; Gabriele Corsi, di recente diventato anche volto di Carta Bianca e di Boss In incognito; Tiberio Timperi, conduttore di Uno Mattina. Amadeus, lo ricordiamo, dovrebbe lasciare la guida del quiz per dedicarsi a Ora o mai più, novità della prima serata di Rai1, e a Soliti Ignoti – Il ritorno (in onda fino al ritorno in tv di Affari tuoi).

Reazione a catena 2018: come partecipare ai casting per il gioco della RAI

Rivelata la data di inizio e fornite tutte le ultime indiscrezioni sul nome del nuovo conduttore, non resta che informare su come partecipare ai casting di Reazione a catena 2018 e come provare a diventare uno dei nuovi concorrenti del gioco di Rai1. Chi fosse interessato può visitare i siti web www.casting.rai.it, www.reazioneacatena.rai.it – oppure telefonare al numero di telefono fornito online dalla RAI.