Quinta Colonna verso la chiusura definitiva? Questo il destino del programma di Rete4

Quinta Colonna chiude? A quanto pare sì. Il programma di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, “salvo clamorosi colpi di scena, non tornerà in onda nella prossima stagione” televisiva. A rivelarlo è Dagospia, secondo cui il talk show della rete “minore” di Mediaset saluterà i telespettatori con l’ultima puntata di quest’anno, che andrà in onda giovedì 26 aprile 2018 in prima serata; un ultimo appuntamento di stagione che potrebbe però rivelarsi anche l’ultimo di sempre. Sarà davvero così?

Paolo del Debbio “punito”? Ecco perché Quinta Colonna potrebbe chiudere per sempre

Stando a quanto scrive “Dago”, i motivi della possibile chiusura definitiva di Quinta Colonna su Rete4 sarebbero da ricercare o in “ragioni numeriche ed editoriali” o nelle “frequenti accuse di ‘populismo’“. Nel primo caso, si parlerebbe di ascolti: non è che oggi sono considerati troppo bassi per investire in una nuova edizione? Chissà. Il programma, almeno stando a quanto riportato su Wikipedia, ha debuttato nel 2012 col 9% di share (all’epoca Del Debbio sostituì Sottile). Un dato iniziale, questo, che dopo circa cinque anni di messa in onda si sarebbe addirittura quasi dimezzato. L’altro motivo, scrive sempre la testata, potrebbe essere l’accusa di “populismo” mossa al talk show, accusa per cui ora ci si chiede: ci sarà “una promozione di Del Debbio come fu per Giovanni Toti” (oggi Presidente della Regione Liguria, dopo un passato alla guida di Studio Aperto) o “una punizione per aver portato acqua al mulino populista di Matteo Salvini?” (la Lega, non Forza Italia, è risultato il primo partito del Centro-Destra alle ultime Elezioni Politiche).

Le novità di Quinta Colonna eviteranno il peggio?

Insomma, per ora non è dato sapere se Quinta Colonna vada o no davvero verso la chiusura definitiva, ma vero è, come ricorda anche la fonte della notizia, che ultimamente il programma di Rete4 oltre allo spostamento di programmazione (dal lunedì è passato al giovedì sera, contro Piazzapulita su La7) ha anche optato per “modifiche al format” e l’arrivo di “autori diversi“. Tali modifiche basteranno o no ad evitare il peggio?