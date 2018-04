Questo nostro amore 80, anticipazioni: ancora guai per Fortunato

Questo nostro amore 80: anticipazioni quinta puntata

Il martedì sera non sembra essere la giornata fortunata per le fiction di Rai Uno. Il pubblico ad oggi non ha premiato quasi nessuno, né Il paradiso delle signore 2, né è arrivata la felicità e adesso a soffrire del calo di ascolti la serie televisiva Questo nostro amore 80. Prima l’Isola dei famosi, da questa sera il Grande Fratello con il ritorno di Barbara D’Urso, regina degli ascolti, senza dimenticare le partite di Champions League, insomma anche la terza stagione di Questo nostro amore sembra subire le conseguenze del martedì sera. Dalla prossima stagione le fiction torneranno la domenica sera come da tradizione? Al momento non sappiamo nulla, ma possiamo dirvi cosa succederà nella quinta puntata di Questo nostro amore 80. Le anticipazioni, infatti, ci rivelano che per uno dei gemelli Strano, Fortunato, i problemi non sono finiti nonostante Caterina si sia costituita.

Questo nostro amore 80: Ettore o Vittorio, la scelta di Anna

Sarà davvero finita la vicenda che coinvolge uno dei figli di Salvatore e Teresa? Riuscirà il ragazzo a dimostrare di non essere coinvolto nell’attentato all’ingegner Marchisio? Nel frattempo, Vittorio, rientrato dagli Stati Uniti, correrà da Anna (Anna Valle) per cercare di convincerla a non sposare Ettore. Vittorio (Neri Marcorè) è ancora innamorato della donna, ma lei sembra irremovibile. Anna prova ancora molta rabbia nei confronti del padre delle sue figlie e non riesce a dimenticare il dolore che ha provato dopo aver saputo del tradimento. Dopo dieci anni si è rifatta una vita con Ettore, il suo sarà un addio definitivo o Vittorio ha ancora qualche speranza?

Questo nostro amore 80: quando andrà in onda la quinta puntata

Per sapere cosa succederà nella quinta puntata di Questo nostro amore 80 non ci resta che aspettare una settimana. Il prossimo appuntamento con la fiction è per martedì 24 aprile. I protagonisti della serie televisiva, Aurora Ruffino e Dario Aita, al momento impegnato sul set de L’Allieva 2 con il fratello Emmanuele, vi aspettano sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.