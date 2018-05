Pippa Middleton incinta al matrimonio di Harry e Meghan

Pippa Middleton è incinta: la sorella di Kate al matrimonio del Principe Harry e Meghan Markle

Tra i numerosi invitati al matrimonio di Harry e Meghan, non è mancata Pippa Middleton. La sorella di Kate Middleton si è presentata all’evento accompagnata dal marito James Matthews, sposato lo scorso anno. Fasciata in un abito verde acqua a fiori, Pippa ha mostrato per la prima volta il suo pancino. La giovane è infatti incinta del suo primogenito: è la prima volta che mostra pubblicamente la sua gravidanza. Negli scorsi mesi ha deciso di nasconderla un po’ per scaramanzia – si sa che i primi tre mesi della dolce attesa sono i più delicati – un po’ per rispetto della sorella Kate, in attesa del terzogenito Louis, nato lo scorso aprile.

L’abito di Pippa Middleton per il matrimonio di Harry e Meghan

Per il matrimonio del Principe Harry e Meghan Markle, Pippa Middleton ha scelto un abito firmato The Fold, brand inglese specializzato in creazioni da cerimonia. Un vestito verde acqua con fiori rosa e a maniche lunghe. Pippa ha abbinato al suo dress lungo fino al ginocchio il classico cappello inglese (richiesto dall’etichetta per le nozze) e una pochette. La Middleton è apparsa raggiante: è evidentemente al settimo cielo per la sua gravidanza ma è felice anche per l’amico Harry, che ha finalmente trovato la sua anima gemella.