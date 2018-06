Pechino Express: Eleonora Brigliadori ufficialmente esclusa

Eleonora Brigliadori, arriva la conferma: non ci sarà a Pechino Express

Dopo le polemiche scatenate sul web sulla partecipazione di Eleonora Brigliadori nella nuova edizione di Pechino Express arriva un comunicato direttamente dalla Rai. Eleonora Brigliadori non prenderà parte al programma. Ufficio Stampa Rai non lascia dubbi, dunque. Per Rai 2, le dichiarazioni della Brigliadori sono incompatibili con la partecipazione a Pechino Express. “A seguito delle dichiarazioni recentemente rese sul web dalla signora Eleonora Brigliadori, Rai2 ha deciso di non far partecipare la stessa al programma PECHINO EXPRESS – AVVENTURA IN AFRICA” riporta il comunicato.

Pechino Express: Eleonora Brigliadori e il figlio fuori dal cast

“Le suddette dichiarazioni sono, infatti, in evidente contrasto con la missione e i valori di servizio pubblico della Rai, con il codice etico aziendale e con la linea editoriale della Rete. Pertanto la coppia Madre e Figlio (Eleonora Brigliadori, in arte Aaron Noel e Gabriele Gilbo), non farà parte del cast“ sono le parole riportante ancora nel comunicato stampa. La Brigliadori, poco prima della decisione di Rai 2, ha pubblicato un post su Facebook per placare le polemiche che scatenate sul web. Il post lasciava chiaramente pensare alla conferma della sua partecipazione alla nuova edizione di Pechino Express ma il comunicato stampa parla chiaro. La coppia Madre e Figlio non parteciperà a Pechino Express.

Pechino Express: dopo Filippo Magnini e la sorella, fuori altra coppia

Pechino Express, come appena detto, non vedrà la partecipazione di Eleonora Brigliadori e di suo figlio Gabriele. Prima della coppia Madre e Figlio, Filippo Magnini e sua sorella hanno deciso di non partecipare al programma per poter permettere al nuotatore di difendersi.