Patrick Dempsey piange a C’è posta per te per la storia di Michela

C’è posta per te, Patrick Dempsey in lacrime per la storia di Michela e i figli Francesca e Gennaro

Ospite di C’è posta per te, Patrick Dempsey ha trattenuto a stento le lacrime. Il protagonista di Grey’s Anatomy è stato chiamato da Francesca e Gennaro per fare una sorpresa alla madre Michela, rimasta vedova da poco. L’uomo ha avuto un incidente sul lavoro e dopo venti giorni in coma è morto. Una grave perdita per tutta la famiglia, che si è trovata a far fronte anche a grosse difficoltà economiche. Francesca e Gennaro hanno deciso di partecipare alla trasmissione di Maria De Filippi per ridare un sorriso alla madre dopo tanta sofferenza. L’attore preferito dalla donna è proprio Patrick, che volentieri ha preso parte alla trasmissione di Canale 5.

Patrick Dempsey si commuove a C’è posta per te per Michela

Tra le varie dichiarazioni dei figli, ha commosso il pubblico e Patrick Dempsey la testimonianza dei colleghi di lavoro del marito di Michela. “Siamo orgogliosi di aver conosciuto Luigi, possiamo immaginare il tuo dolore, potrai sempre contare su di noi” hanno fatto sapere gli uomini, facendo commuovere Michela ma anche il divo di Hollywood che ha chiesto alla produzione un fazzoletto per asciugarsi le lacrime. “Sei una madre magnifica. Dall’aspetto sembri una donna molto forte ma si intuisce il dolore che provi e che spero tu possa superare. La tua forza ce l’hanno anche i tuoi figli, perché l’hanno appresa da te” ha detto Patrick a Michela a C’è posta per te.

C’è posta per te: i regali di Patrick Dempsey per Michela

Patrick Dempsey ha regalato alla famiglia di Michela dei soldi e ha invitato il figlio Gennaro ad andare ad aggiustare la macchina del padre – ferma da mesi – a sue spese. Alla giovane Francesca, invece, è arrivata una borsa di studio dell’Università eCampus per una laurea triennale e una magistrale.