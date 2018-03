Paola Di Benedetto a Verissimo parla del comportamento di Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip

Paola Di Benedetto è pronta a viversi la storia d’amore con Francesco Monte dopo la fine dell’Isola dei Famosi. I due hanno cominciato a frequentarsi, sperando di innamorarsi sul serio e costruire una relazione stabile e duratura. Ma cosa pensa Madre Natura di quello che Francesco ha passato per colpa del comportamento di Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip? Interpellata a Verissimo, la modella di Vicenza ha fatto sapere di aver seguito in tv la vicenda e di aver trovato davvero signorile la reazione dell’ex tronista di Uomini e Donne. “Ho seguito tutto, quando tra di noi è uscito fuori l’argomento gli ho detto che ne è venuto fuori in maniera pulita, a testa alta. Dopo non ne abbiamo più parlato” ha dichiaratopu Paola a Silvia Toffanin. La Di Benedetto è proiettata sul futuro, non è per niente interessata al passato amoroso di Francesco. Né tanto meno al suo e per questo ha puntualizzato di aver chiuso da tempo la storia con il calciatore Matteo Gentili, che ha attaccato la giovane prima attraverso il settimanale Di Più e poi nel salotto di Barbara d’Urso.

Le parole di Paola Di Benedetto sull’ex fidanzato Matteo Gentili

“Io sono entrata all’Isola dei Famosi da single e lo sapeva anche il mio ex. Sì, è vero ho detto che lo avrei sposato e avrei voluto avere dei figli da lui, ma sono cose che si pensano quando si sta tanto tempo insieme ad una persona. L’ho rivisto dopo Capodanno perché dopo quattro anni volevo lasciarlo di persona e non attraverso un sms. Forse ho sbagliato io perché lui si è illuso” ha chiarito Paola Di Benedetto, che ha chiaramente fatto capire di non aver apprezzato il modo in cui il calciatore ha parlato della loro relazione in tv.

Paola Di Benedetto e Francesco Monte a Verissimo

Archiviata la storia con Matteo, Paola è più che mai presa da Francesco. “È proprio quando non le cerchi che le cose belle arrivano…” ha scritto la Di Benedetto su Instagram postando una foto con Monte.