Verissimo, Alena Seredova spiazzante: Silvia non può trattenerla!

Nella puntata di oggi Domenica 5 Maggio, tra i tanti ospiti di Verissimo anche Alena Seredova che presenta per la prima volta il figlio David Lee, avuto dall’ex marito Gigi Buffon.

Silvia Toffanin ospita nel suo salotto Alena aspettandosi di fare la classica intervista commovente tra madri e figli con dolci sorprese, ma credeva che Alena sarebbe stata così vulcanica!

Non sono mancati certo i momenti in cui l‘attrice e modella ceca ha dovuto asciugarsi le lacrime: quando il suo primogenito Thomas Buffon le ha mandato un video messaggio raccontando quanto fosse straordinaria come mamma (nonostante il suo bel caratterino!) e quanto è bello essere tornati una famiglia felice con l’arrivo della sorellina Vivienne, nata dall’unione con il nuovo marito, il manager Alessandro Nasi.

In effetti è un momento sereno e felice per la modella, dopo il periodo del covid e dopo le rivelazioni sul dolore del tradimento dell’ex marito Gigi Buffon.

Ma Alena non vuole sciogliersi e ricorre a commenti e battute piccantissime tanto che Silvia non riesce a trattenersi e a trattenerla!

Alena Seredova: gelosa delle fidanzate dei figli e in vena di scherzi fa scoppiare Silvia Toffanin

La prima uscita fuori dalle righe di Alena Seredova è in realtà una frecciatina ai suoi stessi figli: rivela che non le va molto giù il fatto che i suoi figli non le dicano mai che è bellissima, e che le loro fidanzatine non le assomiglino.

Io non sono il tipo dei miei figli a quanto pare! Mi fanno sempre vedere queste ragazze bionde! Voglio essere io la donna più bella della loro vita, altro che queste bionde!

E già qui il giovane David voleva sotterrarsi, come ogni adolescente quando la mamma li mette in imbarazzo.

Poi quando racconta a Silvia come ha rivelato ai due ragazzi dell‘arrivo della nuova sorellina, viene fuori che anche nella vita privata Alena è un personaggio!

Doveva essere un momento molto dolce, Alena e Alessandro avevano scritto una letterina ai due figli firmata a nome della nascitura, ma David e Thomas hanno reagito in modo assurdo e Alena ovviamente non poteva prenderli in giro!

A quanto pare i due ragazzi non avevano capito che la mamma fosse in dolce attesa e dopo aver letto la lettera firmata ”la vostra sorellina” si sono messi a cercare una bambina già grande in giro per casa.

Silvia Toffanin è basita, ma Alena spiega il perché di questa loro reazione.

Loro sono abituati ad avere delle sorelle adottate a distanza, hanno pensato che una di loro fosse venuta a vivere con noi.

Infatti Alena Seredova da anni è il volto della onlus SOS Villaggi Dei Bambini che si occupa di dare un futuro ai bambini nei paesi più svantaggiati.

Ma non è finita qui! Infatti Silvia non sa più come controllare la bella Alena, quando commentando il momento di serenità, tra la nuova arrivata e il matrimonio felice, lei se ne esce così

Siccome io penso sempre che la ruota giri, non mi fido molto di questo momento felice, penso sempre che qualcosa di brutto possa succedere!

E Silvia Toffanin esplode toccando il ferro della sua sedia, mentre Alena le insegna che in Repubblica Ceca non si tocca ferro, ma ci si batte le nocche sui denti, e lo fa in diretta!

Insomma non c’è stato verso di tenerla ferma!