Alena Seredova, le cicatrici lasciate da Buffon: l’intervista, confessioni

Alena Seredova, le cicatrici lasciate da Buffon: l’intervista e le dichiarazioni per nulla ‘morbide’ sull’ex

Alena Seredova sbarca a Verissimo per raccontare la sua terza gravidanza. La modella ceca, che di recente ha anche ottenuto la cittadinanza italiana, aspetta un bebè da Alessandro Nasi. La felicità e gioia per la dolce attesa sono tante. Ma c’è anche un passato che ha lasciato cicatrici nella vita della donna. E quel passato si chiama Gigi Buffon dal quale ha avuto due figli, David Louis e Lee Thomas. E a proposito del portiere juventino ha rilasciato dichiarazioni poco morbide.

“Alcuni la chiamano famiglia allargata, io la chiamo: due meravigliose famiglie separate”

“Lui è tornato a Torino…”, ha incalzato Silvia Toffanin, in riferimento al fatto che Buffon, nella scorsa estate, dopo aver passato un anno a Parigi al Parsi Sanit Germain, è tornato alla Juventus. ” Sì, è tornato ma non a casa nostra”, ha replicato Alena con ironia. La conduttrice ha ricordato che la Seredova è contraria al concetto di famiglia allargata, almeno per quel che riguarda la sua singola situazione: “Sarò strana ma per me, veramente, non è naturale vedere tutti beati. O forse è naturale se nessuno è stato ferito in quel gruppo di famiglia allargata. Ma se qualcuno viene lasciato lì nel momento in cui il cuore ancora batte… Sì, alcuni la chiamano famiglia allargata, io la chiamo: due meravigliose famiglie separate”.

“Buffon? La cicatrice c’è sempre. Non fa più male ma c’è. Non posso far finta di niente”

E ancora su Buffon e la separazione dolorosa (ricordiamo che la modella ceca era sposata con il calciatore quando poi si venne a sapere dei tradimenti di lui che si legò alla nota giornalista e conduttrice Ilaria D’Amico): “La cicatrice c’è sempre. Non fa più male ma c’è. Non posso far finta di niente. Ma penso a tutti capiti. Mi vengono ricordi e racconti in cui quella persona c’è. Non si dice, di solito, ma perché devo rinnegare il passato?”. Oggi la Seredova è felice al fianco di Alessandro e contentissima per il bebè in arrivo.