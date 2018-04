Paola Di Benedetto preoccupata per Monte: c’entra l’ex

Paola Di Benedetto, preoccupata per Francesco monte: la richiesta importante a Mattino 5 su Matteo Gentili

Paola Di Benedetto fa una richiesta importante a Mattino 5. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non ha più intenzione di parlare di Matteo Gentili. Quest’ultimo è approdato al Grande Fratello. La nuova edizione del reality, con Barbara D’Urso, ha visto l’entrata in scena del calciatore, ex di Paola. Il giovane si è fatto notare durante la permanenza della Di Benedetto sull’Isola. In particolare, a Pomeriggio 5, Matteo aveva mostrato la sua delusione nel vedere l’ex Madre Natura avvicinarsi a Francesco Monte. Proprio per rispetto di quest’ultimo, Paola sceglie di non parlare più del suo ex fidanzato in televisione. Federica Panicucci le mostra qualche video riguardante le ultime dichiarazioni di Matteo nella Casa più spiata d’Italia. La Di Benedetto si dice consapevole del fatto che il suo ex continuerà il reality anche parlando di lei. Ma Paola non è più disposta a parlare di questa relazione ormai finita, visto che ormai sta insieme a Francesco.

Paola Di Benedetto non vuole più parlare di Matteo Gentili

Paola ascolta le parole di Matteo durante un confessionale nella Casa. Ancora una volta, Gentili mostra al pubblico la sua delusione. Il calciatore continua a confermare che la Di Benedetto gli aveva lasciato qualche speranza prima di approdare sull’Isola, dove ha conosciuto Francesco. Paola ammette che con Monte va tutto bene, nonostante ancora non riesca a parlare di vero amore. Eppure proprio per portare rispetto a questa relazione, la Di Benedetto fa questa importante richiesta. Chiede a Federica Panicucci di non essere più invitata a parlare di Matteo. Ormai Paola ha archiviato questa relazione ed è bene lo faccia anche lo stesso gieffino. Inoltre, la Di Benedetto ammette di trovare strana la presenza del suo ex all’interno del reality.

Paola Di Benedetto e Francesco Monte felici: archiviata la storia con Matteo Gentili

Gli opinionisti di Mattino 5 sono dalla parte di Paola e ammettono che Matteo potrebbe aver sfruttato la sua passata relazione con l’ex naufraga per approdare in televisione. La Di Benedetto non vuole più fare alcuna rivelazione in merito alla sua storia con Gentili, rispettando così Monte. Una scelta molto importante quella di Paola, che sicuramente sarà apprezzata da Francesco. Intanto, la nuova coppia potrebbe presto tornare in televisione.