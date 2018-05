Paola Di Benedetto a Verissimo: l’ex naufraga in lacrime racconta della fine della sua storia con Francesco Monte

Ospite oggi a Verissimo Paola Di Benedetto ha per la prima volta parlato in una trasmissione televisiva dalla fine della sua storia con Francesco Monte. Quali sono i motivi che hanno spinto i due a lasciarsi? Paola è ancora innamorata di Francesco? Queste e tante altre domande simili le sono state poste durante la trasmissione da Silvia Toffanin che, per l’occasione, ha dato modo di chiarire alcune cose all’ex naufraga. Quest’ultima, infatti, molto provata ha raccontato la sua versione dei fatti, riuscendo a stento a trattenere le lacrime. A decidere di chiudere con lei è stato proprio Francesco Monte e questa cosa, tutt’ora, pare stia facendo soffrire Paola Di Benedetto molto.

Paola Di Benedetto a Verissimo: Francesco Monte? “Mi manca tantissimo ma non spero di ritornarci insieme”

“Io cercavo delle conferme, aspettavo delle risposte che non sono mai arrivate” ha spiegato l’ex naufraga a Verissimo “Ho una dignità, se un uomo non ha più intenzione di stare con me è giusto farsene una ragione”. La stessa, poi, ha anche aggiunto: “Volevo vivermi Francesco nell’intimità e nella vita normale, questo non abbiamo mai avuto tempo di farlo e questa cosa mi dispiace. Mi sento una stupida perché sento delle canzoni che noi sentivamo sempre e scoppio in lacrime perché mi fa male, mi manca tantissimo… sarei una stupida a dire di no”. Un possibile ritorno di fiamma con Monte, però, Paola Di Benedetto l’ha categoricamente escluso. “Io ci credevo veramente nella nostra storia ma non di poterci ritornare” ha detto lei a tal proposito “Mi dispiace solo come è finita”.

Francesco Monte è ancora innamorato di Cecilia Rodriguez? L’opinione della sua ex Paola Di Benedetto

Sulla precedente relazione di Francesco Monte e Cecilia Rodriguez Paola Di Benedetto sembrerebbe adesso avere le idee chiare. Secondo lei, infatti, l’ex tronista è molto probabilmente ancora innamorato della sua ex fidanzata. A tal proposito, in particolare, la Di Benedetto ha detto: “Mi sento anche un po’ stupida perché io ho letto veramente delle cose importanti nei suoi occhi, però penso che lui debba archiviare delle cose importanti della sua vita”.