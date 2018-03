Canna-gate ed Eva Henger, parla Paola Di Benedetto: “Mi viene da ridere”

Paola Di Benedetto commenta il canna-gate: le accuse di Eva Henger? “Mi viene da ridere”

Ospite a Non succederà più, programma condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, oggi c’era proprio lei: Paola Di Benedetto. Dell’ex naufraga e della sua relazione con Francesco Monte molto si è parlato in questi giorni. I due sono sicuramente la coppia del momento, tanto che la loro storia sembra essere stata in grado di distogliere l’attenzione dal discussissimo caso del canna-gate. Dopo aver parlato di Francesco Monte e Cecilia Rodriguez, però, in radio qualche ora fa a Madre Natura è stato chiesto di commentare anche ciò che è accaduto in Italia dopo le accuse mosse da Eva Henger e Striscia la Notizia nei confronti dell’Isola dei Famosi.

Paola Di Benedetto: la sua opinione sul canna-gate e Cecilia Rodrieguez

Cecilia Rodriguez sarà pure la ex di Francesco Monte ma questo, tuttavia, non ha impedito a Paola Di Benedetto di spendere belle parole nei confronti ddell’argentina. “Non la conosco se non televisivamente” ha detto infatti Madre Natura “Penso che sia una brava ragazza”. E sul canna-gate e le accuse di Eva Henger cos’ha da dire Paola Di Benedetto? “Mi viene da ridere io non ho mai fumato e non so manco come si fuma”. Eva infatti, secondo lei avrebbe infatti esagerato a portare l’argomento in una trasmissione guardata anche da bambini. Paola, di contro, ha dovuto aspettare di rientrare in Italia per rendersi conto di quanto rumore avessero fatto le parole della Henger.

Paola Di Benedetto: Alessia Marcuzzi? “Io capisco che possa restarci male”

Sull’Isola, ammette Paola Di Benedetto, lei non si era resa conto di quanto scalpore avessero fatto le dichiarazioni fatte da Eva Henger durante la diretta. Arrivata in studio, dopo aver assistito allo sfogo in diretta di Alessia Marcuzzi, ha effettivamente capito la gravità della situazione. “Io capisco che Alessia possa restarci male” ha dichiarato Madre Natura di cui, tra l’altro, le piacerebbe seguire le orme, diventando anche lei una presentatrice televisiva.