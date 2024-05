Isola dei famosi, 3 ingressi: c’è l’ex Ballando che litigò con Lucarelli

Sos naufraghi a L’Isola dei Famosi 18. Il reality show, alle prese con una marea di ritiri, si sta attrezzando per inserire nuovi concorrenti. D’altra parte non c’è altra alternativa. Anzi, una c’è ed è già stata messa in pratica: accorciare il numero di puntate. Il programma, infatti, proseguirà, salvo colpi di scena, fino al 4 giugno. Però non sarà più proposto il doppio appuntamento settimanale. Il che significa che ci saranno meno eliminazioni e di conseguenza meno bisogno di naufraghi ‘freschi’. Qualcuno, comunque, va inserito. E quel qualcuno è stato rivelato in anteprima da TvBlog.

Secondo il portale specializzato in retroscena televisivi, L’Isola dei Famosi ha ingaggiato Dario Cassini che dovrebbe sbarcare in Honduras in qualità di concorrente a partire da lunedì 6 maggio. Sarà presentato durante il prime time in diretta su Canale Cinque. Il comico ha una carriera di tutto rispetto alle spalle.

Ha esordito nel mondo dello spettacolo nel varietà di Canale Cinque Il principe azzurro condotto da Raffaella Carrà. Poi ha fatto molta televisione. Tra le altre cose lo si ricorda a Zelig, a Colorado e alla conduzione de Le Iene al fianco di Simona Ventura. Diversi anche i ruoli da attore in fiction come I ragazzi del muretto, Don Matteo, Ho sposato uno sbirro, Rex e Fuoriclasse. Inoltre Cassini è un personaggio a cui piacciono le sfide. Ad esempio nel 2022 è stato un concorrente di Ballando con le Stelle.

I nuovi innesti nel reality saranno in tutto tre. Sempre TvBlog, infatti, ha rivelato che insieme a Cassini entreranno in gioco due modelle la cui identità non è ancora stata reso nota.

Dario Cassini, la polemica con Selvaggia Lucarelli

Durante la partecipazione a Ballando con le Stelle, Cassini lo si ricorda anche per una rovente polemica avuta con la giurata Selvaggia Lucarelli. La giornalista accusò l’attore di aver tentato di ‘manipolarla’, raccontando di di aver ricevuto una telefonata privata dallo stesso Cassini il quale le avrebbe confidato che ciò che esternava in trasmissione era “tutto finto” e che gli serviva per crearsi un personaggio.

“Alle ore 18:30 mi squilla il telefono ed eri tu – narrò la Lucarelli dopo una performance di Cassini -. Mi hai detto ‘ciao Selvaggia, volevo dirti che tutto quello che dico è finto e mi serve per il mio personaggio; tu mi dai luce dicendomi questo, quindi stasera dammi 3 perché mi è molto utile‘. Mi hai anche detto ‘ci sono cinque persone che ballano peggio di me!‘, ma questo non è vero”.