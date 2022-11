Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini hanno ufficialmente fatto pace a Ballando con le Stelle. I due erano stati protagonisti di un’accesa lite dopo che l’attore e comico aveva telefonato alla giurata prima dell’ultima diretta. Un modo per corrompere il giudizio della giornalista e scrittrice che ha molto infastidito la diretta interessata. In un confessionale il concorrente ha spiegato di aver fatto la chiamata in buona fede, visto che conosce da anni l’ex moglie di Laerte Pappalardo.

Dario Cassini, che già la volta scorsa voleva ritirarsi per questo ignobile gesto condannato dentro e fuori Ballando con le Stelle, ha poi chiesto scusa a tutti, da Milly Carlucci alla produzione fino a Selvaggia Lucarelli, alla quale ha stretto la mano al termine della coreografia di moderno. La giurata ha perdonato Cassini ma ha ribadito che è uno dei concorrenti peggiori di questa edizione, che anziché migliorare come avviene di solito in trasmissioni del genere è peggiorato di settimana in settimana.

E anche per questo sui social network in molti hanno espresso una certa preoccupazione per Lucrezia Lando, la ballerina e insegnante di danza di Dario Cassini. La giovane è rimasta sconvolta dalla telefonata che l’attore ha fatto a Selvaggia Lucarelli e a fatica è riuscita a trattenere le lacrime per questa evitabile figuraccia.

Tanti, tantissimi, i messaggi di sostegno in favore di Lucrezia Lando, che qualche anno fa ha vinto Ballando con le Stelle in coppia con Gilles Rocca. “Di tutta questa situazione mi dispiace per Lcurezia che è una professionista ed è stata delusa dal suo compagno di ballo. Non meritava questo”, ha scritto qualcuno su Twitter. Qualcun altro ha ribadito: “Liberate Lucrezia Lando: lei meritava di meglio”.

C’è chi ha rimarcato: “Capisco benissimo il disagio di Lucrezia: è una professionista, è lì per lavorare e si trova ad avere a che fare con uno che alle sue spalle fa magheggi con un membro della giuria”. La cosa non è passata inosservata neppure a Guillermo Mariotto, che ha notato una certa distanza tra Lucrezia e Cassini nell’ultima performance. A detta dello stilista venezuelano la Lando, ferita e delusa, ha lasciato al suo destino Dario: dunque un rapporto tra i due più che mai compromesso.