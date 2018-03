Paola Di Benedetto spiega perché non ha difeso se stessa e Francesco Monte a Domenica Live

Poche ore fa negli studi di Domenica Live è sbarcata Paola Di Benedetto, attuale fidanzata di Francesco Monte. Nel salotto festivo di Barbara d’Urso si è parlato molto dell’Isola dei Famosi e dei rispettivi temi caldi: canna-gate, corna-gate e l’amore tra Madre Natura, appunto, e l’ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Durante il dibattito la giovane modella è stata raggiunta da diverse frecciate. Monica Setta ad esempio l’ha definita una ragazza ‘un po’ facile’. In trasmissione la giovane vicentina ha risposto con garbo. Per alcuni suoi fan troppo garbo, tanto che le hanno chiesto spiegazioni sui social della sua mancata autodifesa e di quella di Monte. Lei non ha tardato a fornire il motivo del suo comportamento.

Madre Natura: “Di fronte a certe battute e accuse di cattivo gusto…”

Legame sentimentale costruito a tavolino, magari per distogliere l’attenzione dal canna-gate che ha colpito Monte? Questa la voce che si è propagata a Domenica Live e che ha sostenuto che tra Paola e Francesco non ci sia dell’amore vero, ma solo un teatrino mediatico. Madre Natura, per alcuni follower, è stata troppo blanda nel replicare alle insinuazioni (qui le sue risposte). Così le hanno chiesto il motivo. La modella ha subito chiarito la questione sul suo profilo Instagram, spiegando il perché del suo atteggiamento poco combattivo: “Perché di fronte a certe battute e certe accuse di cattivo gusto la miglior risposta è il silenzio”. Tanto sintetica quanto chiara.

Eva Henger e la Di benedetto si pronunciano sul corna-gate: difesa di Amaurys

Tra le altre questioni dell’Isola su cui si è pronunciata, c’è stata quella del corna-gate. In questo caso la showgirl ha affermato che Amaurys Perez non ha assolutamente tradito la moglie, come invece qualche malalingua aveva cercato di sostenere negli ultimi giorni. Sul tema è stata dello stesso avviso pure Eva Henger, che dai suoi profili social, dopo essere stata accusata di esser stata lei stessa ad aver sparso la voce gossippara, ha sottolineato di non centrare nulla con la vicenda.