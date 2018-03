Paola Di Benedetto difende Amaurys Perez: “Non ha tradito la moglie”

Domenica Live e il corna-gate: Paola Di Benedetto parla in favore di Amaurys Perez

A Domenica Live si è tornato a parlare del corna-gate, il caso scoppiato dopo un gossip pubblicato dal settimanale Chi. A quanto pare due naufraghi si sarebbero avvicinati più del dovuto durante la notte e il maggior indiziato è Amaurys Perez, lo sportivo cubano sposato e con tre figli. Nel salotto di Barbara d’Urso, Paola Di Benedetto – uscita da poco dall’Isola dei Famosi – ha chiarito che nulla di tutto quello che sussurrano le malelingue è accaduto.

La nuova fidanzata di Francesco Monte ha chiarito che in Honduras sarebbe stato difficile nascondere una passione del genere che, dunque, non è mai nata. “Amaurys non ha tradito la moglie. Né con Cecilia Capriotti, né con Rosa Perrotta, né con Alessia Mancini. L’isola è piccola, se fosse successo ce ne saremmo accorti. Perez non ha mai mancato di rispetto ad Angela Rende” ha assicurato Madre Natura.

Intanto all’Isola dei Famosi, Amaurys Perez è all’oscuro di tutto quello che sta accadendo in Italia. Così come lo sono anche Alessia Mancini e Rosa Perrotta che – ancora in gioco in Honduras – non sanno che i loro nomi sono stati accostati a quello del pallanuotista.

Amaurys Perez è all’oscuro dei gossip nati in Italia

Per il momento solo Cecilia Capriotti ha seccamente smentito il gossip, ribadendo di essere da tempo amica di Angela Rende, moglie di Amaurys. Così come Perez conosce molto bene Gianluca, il compagno della showgirl.