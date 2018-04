Paola Di Benedetto incontra il suo ex al GF: il confronto con Matteo Gentili

Paola Di Benedetto al Grande Fratello: il confronto con il suo ex Matteo Gentili

L’incontro tra Paola Di Benedetto e Matteo Gentili è stato uno dei momenti più attesi di questa seconda puntata del Grande Fratello 15. I due ex fidanzati si sono finalmente incontrati e, per la prima volta dopo tanti mesi, hanno avuto modo di dirsi in faccia quello che pensavano. Grazie a Barbara d’Urso, infatti, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha potuto fare stasera il suo ingresso nella Casa e, bellissima e senza paura, ha affrontato il suo ex fidanzato. Matteo Gentili in questi giorni ha più volte parlato di Paola ma solo stasera, in diretta televisiva, ha potuto ascoltare quello che l’ex naufraga aveva da dirgli.

Grande Fratello: le parole di Paola Di Benedetto a Matteo Gentili

Nello stesso divano dove Francesco Monte qualche mese fa chiudeva la sua storia con Cecilia Rodriguez questa sera Paola Di Benedetto ha affrontato Matteo Gentili. “Sei arrivato incattivito eh?” ha domandato subito l’ex naufraga al gieffino. La stessa poi ha aggiunto: “Sono tantissime le cose che ti devo dire. Non sono qui per accusarti di niente. Sono qui oggi per mettere un punto a questa storia ormai finita da tempo”. In merito alla fine della loro storia Paola, in lacrime, ha anche detto: “Il destino ha voluto che io incontrassi un’altra persona… io non avrei mai voluto parlare della nostra storia in studio però tu l’hai fatto”.

Matteo Gentili al Grande Fratello ripercorre la sua storia con Paola Di Benedetto: “Credevo fosse la donna della mia vita”

“Credevo fosse la donna della mia vita” ha dichiarato oggi Matteo durante il day time. Stasera, però, la sua storia con Paola Di Benedetto sembra essere arrivata definitivamente al capolinea. “Ti invito a fare la tua esperienza come Matteo Gentili” ha specificato infatti stasera l’ex naufraga, cercando di mettere a tacere ogni polemica. La presa di posizione della sua ex, però, non ha fatto cambiare idea al calciatore che, di tutta risposta, ha continuato ad accusare la Di Benedetto di non avere avuto cuore. A prendere le difese di Matteo, alla fine, è intervenuta anche Barbara d’Urso che, per giustificare il risentimento del concorrente, ha detto: “Io non ti sto giudicando, sto solo cercando di farti comprendere il dolore e la rabbia di un ragazzo innamorato”.