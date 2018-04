Nino Formicola e Alessandra si sposano? La risposta dell’ex naufrago

Nino Formicola e Alessandra si sposano? L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi risponde a Mattino 5

Dopo l’Isola dei Famosi, Nino Formicola è riuscito a ricevere una risposta positiva da Alessandra sul matrimonio? Ebbene sì! L’ex naufrago e vincitore della tredicesima edizione ha confermato a Mattino 5 che le nozze ci saranno. La coppia ha commosso tutti durante il reality. Inaspettatamente Alessandra è entrata nel programma per salutare il suo Nino. Proprio in questa occasione, Gaspare ha chiesto alla sua amata di convolare finalmente a nozze. Dopo molti anni di convivenza, ora Formicola è pronto a diventare il marito di Alessandra. Dunque, pare che il reality non sia riuscito solo a portare notorietà a Nino, ma anche una grande occasione per confermare il suo amore verso questa donna. Lei ha preferito non rispondere davanti alle telecamere alla proposta di matrimonio di Nino, ma l’ha fatto quando si sono finalmente ritrovati soli. Ora non ci resta che attendere di scoprire quando verranno celebrate queste nozze, poiché Formicola non ha voluto rivelare ulteriori dettagli.

Alessandra ha accettato la proposta di matrimonio di Nino Formicola dopo l’Isola

Le nozze tra Nino e Alessandra ci saranno, ma ancora resta incerta la data. A chiedere informazioni circa questo matrimonio ci pensa Federica Panicucci, la quale però non ottiene esattamente delle risposte. Infatti, Formicola sceglie di non rivelare ancora la data del matrimonio. Nino dichiara che ancora non sarebbe stata definita da lui e Alessandra. Non ci resta che attendere per scoprire quando vedremo finalmente la coppia convolare a nozze. Sembra quasi lo stesso destino di Daniele Bossari. Infatti, i due vengono spesso paragonati. Entrambi, dopo anni di assenza in televisione, sono riusciti a conquistare il cuore del pubblico anche attraverso l’amore delle loro donne.

Nino Formicola e Alessandra pronti al matrimonio, ma ancora non si conosce la data

E mentre del matrimonio di Bossari e Filippa si sanno già diversi dettagli, ancora quello di Nino e Alessandra bisognerà attendere. Intanto, Formicola è pronto a sfruttare al meglio la sua vittoria all’Isola, per tornare finalmente a far parte del mondo della televisione. Ancora una volta, ha rivelato la sua volontà di tornare nel piccolo schermo. Proprio questo desiderio, l’ha spinto a prendere parte al reality.