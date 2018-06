Nicoletta Romanoff di nuovo mamma: è nata la quarta figlia

Nicoletta Romanoff ha quattro figli: è nata la piccola Anna

Fiocco rosa per Nicoletta Romanoff. L’attrice ha partorito la quarta figlia, alla quale è stato dato il nome di Anna. L’annuncio è arrivato via Instagram dalla neo mamma, che ha postato un tenero scatto (quello qui sopra) con la neonata. “La più bella preghiera che sia mai stata scritta è composta da una sola parola: mamma. Oggi è nata Anna”, ha scritto sul suo profilo la Romanoff. Come si evince dallo scatto, mamma e bambina stanno bene dopo il parto. Anna è il frutto dell’amore tra Nicoletta e il nuovo compagno Federico Alverà, allenatore romano di rugby. La coppia ha scelto di non sapere in anticipo il sesso del bambino: dunque l’arrivo della piccola Anna è stata una vera sorpresa in tutti i sensi.

Il nuovo compagno di Nicoletta Romanoff è Federico Alverà

Nicoletta Romanoff e Federico Alverà stanno insieme dal 2016. La storia tra i due si è rivelata subito importante, tanto che hanno deciso di allargare la famiglia. Per Federico si tratta della prima figlia mentre per Nicoletta della quarta. Dall’ex marito, il produttore cinematografico Federico Scardamaglia, ha avuto due figli: Francesco (19 anni) e Gabriele (quasi 18 anni). Dalla lunga storia con Giorgio Pasotti è invece nata Maria, che oggi ha 8 anni.

Tanti auguri Nicoletta Romanoff e benvenuta piccola Anna!