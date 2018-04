Come sta Nadia Toffa de Le Iene? La conduttrice sta meglio ma continua a lottare con il tumore

Nadia Toffa torna a Le Iene. Dopo lo stop forzato della scorsa settimana – dovuto alle stressanti cure contro il tumore – la conduttrice e inviata torna nel programma di Italia Uno nella puntata di domenica 15 aprile. Ad annunciarlo la stessa Nadia sui social network, dove si è mostrata con un selfie. Un selfie che mette ben in evidenza lo stato d’animo della Toffa, ovvero quello di una donna-guerriera che con coraggio e determinazione sta portando avanti la sua battaglia contro il cancro. “Un semplicissimo vi voglio bene! Ci vediamo domenica. Buon tutto nel frattempo. Baci immensi da questa faccetta da riposino”, ha scritto la giovane ai suoi fan, che sono numerosissimi.

Perché Nadia Toffa ha saltato l’ultima puntata de Le Iene

La scorsa domenica 8 aprile, Nadia Toffa non si è presentata a Le Iene. L’assenza è stata prima annunciata da Nicola Savino – che conduce la puntata della domenica con Giulio Golia e la Toffa – e poi confermata dalla diretta interessata sui social network: “Non sarò alla conduzione del mio programma preferito, Le Iene, perché negli ultimi giorni ho fatto delle cure che mi hanno provata un bel po’ e quindi mi tocca saltare la puntata di questa domenica. Vi prometto comunque che da settimana prossima tornerò seduta dietro la scrivania assieme ai miei compagni, ai quali mando un mega in bocca al lupo…”.

Nadia Toffa sta combattendo contro il tumore da qualche mese

Nadia Toffa non ha mai rivelato il tipo di tumore che sta cercando di sconfiggere. Il volto de Le Iene si è limitata a confidare che non è ancora guarita del tutto. “Non si può certo parlare di guarigione ma si sorride sempre alla vita. Non ho sospeso la vita per la malattia, combatto vivendo”, ha puntualizzato al Maurizio Costanzo Show.