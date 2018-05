Nadia Toffa è morta? È una fake news, parla la giornalista

Nadia Toffa è viva. Quell’articolo era una fake news

I fan di Nadia Toffa erano in pensiero già da diversi giorni perché la Iena non pubblicava più niente sui social da tempo. La Toffa è solita aggiornare il suo popolo sulle sue condizioni di salute e sul suo lavoro in modo abituale. Il suo ultimo post su Instagram risaliva al 13 Maggio e l’assenza a Le Iene e ad Amici come ospite stava preoccupando seriamente i fan. Ieri lo screen di un articolo ha fatto il giro del web annunciando la morte di Nadia Toffa. Un articolo pieno di errori grammaticali che, per fortuna, si è rivelato come una fake news. A smentirlo è la stessa Nadia con un post su Instagram.

Nadia Toffa fa le corna: il post su Instagram

A smentire ufficialmente la fake news che sta facendo il giro del web è la stessa Nadia Toffa. La Iena ha pubblicato una foto su Instagram con un gesto scaramantico mentre fa le corna. La Toffa, che riesce ad essere ironica nonostante tutto, scrive: “Ragazzi incredibile!!!!! Questa sì che è una notizia! Instagram funziona anche dall’aldilà! Notizie dall’altro mondo”. Poi aggiunge: “Vi abbraccio. Toccate ferro per me”. Così, dunque, Nadia Toffa riprende in mano i suoi social, rompe il lungo silenzio e tranquillizza i suoi fan.

Nadia Toffa: come sta?

Nonostante il post su Instagram, però, Nadia Toffa non scrive nulla sulle sue attuali condizioni di salute. Sicuramente la sua smentita ci rende felici e speriamo che presto possa riprendersi del tutto. I fan adesso sperano che la Iena ritorni ad aggiornare costantemente i suoi account social come era solita fare.