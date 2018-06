È morto il compagno di Asia Argento: Anthony Bourdain si è suicidato

Anthony Bourdain è morto: il compagno di Asia Argento si è suicidato

Lutto nel mondo della cucina e dello spettacolo. È morto Anthony Bourdain, lo chef francese conosciuto alle cronache rosa per essere il compagno di Asia Argento. Avrebbe compiuto 62 anni il prossimo 25 giugno. Bourdain è morto stamattina in un albergo di Strasburgo, in Francia, dove stava girando un episodio del suo programma Parts Unknow. Secondo le prime notizie si sarebbe suicidato con una corda. Si è dunque impiccato come fatto qualche giorno fa dalla stilista americana Kate Spade. A ritrovare il corpo senza vita dello chef è stato un caro amico, il collega Eric Ripert. La tragica conferma è arrivata dalla Cnn che ha fatto sapere in una nota: “È con immensa tristezza che confermiamo la morte di un grande avventuriero e di un grande amico”.

Chi era Anthony Bourdain e la storia con Asia Argento

Anthony Bourdain e Asia Argento stavano insieme dal 2017. Si erano conosciuti sul set romano di una puntata di Parts Unknown e tra i due è stato subito colpo di fulmine. Quando Asia ha denunciato le molestie di Harvey Weinstein, Anthony l’ha appoggiata pubblicamente. Per il momento la figlia di Dario Argento non ha rilasciato ancora nessuna dichiarazione sulla morte del compagno.

Anthony Bourdain aveva trovato la popolarità in tv con programmi di cucina quali No Reservations e Parts Unknow. Ha sempre cercato di raccontare il cibo così come lo consuma la gente; in una recente intervista a La Repubblica aveva confidato: “Amo il cibo di strada. Quello di Singapore più di ogni altro, frutto di innumerevoli contaminazioni avvenute nel tempo. E poi quello cinese, e naturalmente l’italiano”.

Bourdain lascia una figlia – Ariane di 11 anni – avuta dall’ex moglie italiana Ottavia.