Morte di Fabrizio Frizzi, la collega Stefania Orlando: “Mi sento in colpa”

Morte di Fabrizio Frizzi, parla la collega Stefania Orlando: “Mi sento in colpa”

La morte di Fabrizio Frizzi ha gettato nello sconforto il mondo dello spettacolo. Amici, colleghi e conoscenti in questi giorni hanno infatti tutti raccontato il loro dolore al riguardo. Per omaggiare questo grande professionista, ricordato da tutti per la sua umiltà e bontà d’animo, il settimanale Chi dedica a Fabrizio Frizzi ben otto pagine nell’ultimo numero uscito questa settimana. Nello stesso articolo, inoltre, Alfonso Signorini ha riportato le parole e i messaggi di affetto dei suoi amici ed ex colleghi. Quelli che cioè con Fabrizio Frizzi hanno avuto modo di lavorare e di instaurare anche un rapporto di amicizia dietro le quinte. Tra questi c’è anche Stefania Orlando, la showgirl che ha condotto insieme a Frizzi Piazza Grande. Come gli altri anche lei ha speso solo parole di affetto ma una cosa, più di tutte, in questi giorni pare farla stare male: il senso di colpa.

Stefania Orlando sulla morte di Fabrizio Frizzi: “Mi sento in colpa”

Stefania Orlando, in lacrime, racconta al settimanale Chi: “Mi sento in colpa per non aver avuto il coraggio di chiamarlo durante la sua malattia”. La showgirl, poi, aggiunge anche: “Ero sicura che lui non volesse farsi vedere sofferente, sarebbe stato in imbarazzo e perciò non ho potuto salutarlo”. Stefania Orlando, in fine, si lascia andare in un lungo racconto che, ancora una volta, dimostra quanto buono e gentile fosse Fabrizio Frizzi. “Io ero piccola, avevo la smania di arrivare e non vedevo l’ora di conquistare un’inquadratura in più” dichiara la Orlando “E lui da persona grande mi capiva”.

Fabrizio Frizzi: oggi i funerali su Rai 1

I funerali di Fabrizio Frizzi si terranno oggi. Su Rai 1 la cerimonia verrà trasmessa in diretta. In questo modo, dunque, la rete ha deciso di rendere partecipi di questo momento anche i telespettatori da casa che, da sempre, hanno seguito con affetto e stima Frizzi e che oggi, dunque, avranno modo di salutarlo per l’ultima volta.