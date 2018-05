Alessia Marcuzzi non condurrà più i Mondiali su Canale 5: al suo posto Belen Rodriguez o Michelle Hunziker

Alessia Marcuzzi non condurrà il programma sui Mondiali in onda in estate su Canale 5. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha deciso di rinunciare a presentare in coppia con Nicola Savino e la Gialappa’s. Una rinuncia fatta a malincuore, scaturita da altri impegni lavorativi. A farlo sapere è il sito del settimanale Oggi, che conferma che con l’addio di Alessia sono risalite le quotazioni di Belen Rodriguez, che sarebbe stata inizialmente “sconfitta” dalla Marcuzzi. Ma per l’argentina la strada sarebbe ancora tutta in salita: come scrive Dagospia, i vertici del Biscione starebbero pensando anche a un altro nome, quello di Michelle Hunziker.

Quest’ultima sta ottenendo ottimi ascolti con Vuoi scommettere? e la sua verve e solarità sarebbe perfetta per un format calcistico. Chi la spunterà tra Belen e Michelle? La Rodriguez perderà un altro format come già accaduto qualche mese fa con il Grande Fratello, finito di nuovo nelle mani di Barbara d’Urso? O verrà fuori un nome tutto nuovo per i Mondiali di Calcio?

Mondiali 2018 in Russia: per la prima volta su Canale 5

Per la prima volta i Mondiali di calcio saranno trasmessi in chiaro su Mediaset, con tutte le partite che andranno in onda tra Canale 5, Italia Uno e Rete Quattro. Com’è noto, l’Italia non prenderà parte all’importante competizione calcistica, ma l’appuntamento resta imperdibile. Saranno infatti milioni gli italiani che non si perderanno un evento del genere. Quando iniziano i Mondiali 2018 in Russia? Giovedì 14 giugno mentre la finale è fissata a domenica 15 luglio.