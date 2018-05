Milly Carlucci e le guerre-share tra Ballando e Amici: “Fanno sorridere”

Amici di Maria De Filippi parla di “vittorie o pareggi” contro Ballando con le stelle: Milly Carlucci replica così

Si parla di “vittorie o pareggi” tra Ballando con le stelle ed Amici e Milly Carlucci replica così. Intervistata da Gay.it, al giornalista che le chiede degli ascolti del sabato sera la conduttrice di Rai1 risponde con queste parole: “(…) Se sono così necessarie tutte queste continue guerre al mezzo punto di share in più? No, e le dirò di più. Fanno anche un po’ sorridere“. Nell’intervista in questione, la presentatrice RAI precisa pure che “il punto in più, o in meno, non può determinare vittorie e sconfitte” e che “da parte nostra, mi creda, non c’è nessuna concorrenza“. Questa la risposta-pungiglione del “Generale Milly” a chi le domanda del “prestigioso ufficio stampa di Betti Soldati” che “continua a parlare di vittorie e pareggi” (parole usate da Alessio Poeta). Un commento che arriva a pochi giorni di distanza dai risultato d’ascolto di sabato 5 maggio 2018.

Milly Carlucci e la roccaforte Ballando con le stelle: “Se Maria mi invitasse come giudice ad Amici? Io il sabato sera lavoro”

Intervistata, Milly Carlucci dichiara anche di non essere intenzionata a lasciare la roccaforte Ballando con le stelle, tantomeno per un’ospitata ad Amici di Maria De Filippi. Al giornalista che le chiede “Se Maria la invitasse mai come giudice speciale ad una puntata di Amici, accetterebbe?” lei risponde in maniera diplomatica ma precisa: “Come farei? Io il sabato sera lavoro“, dice. Parole, quelle sulla cosiddetta guerra-share e sulla eventuale ospitata a Canale5 che la presentatrice della TV di Stato pronuncia anche dopo la frecciatina che “Queen Mary” le ha riservato nella conferenza stampa di presentazione di Amici. In quel caso, parlando della Carlucci la De Filippi (poi andata ospite da Fazio) disse: “Lei dice che non è in concorrenza, giusto? (…) È la risposta giusta anche per me a questo punto (…). Come faccio ad essere in concorrenza con una persona che non è in concorrenza con me?“.

La convinzione della Carlucci: “Sanremo è Sanremo ma per farlo dovrei saltare Ballando”

Del resto, Milly Carlucci non lascerebbe Ballando con le stelle neppure per il Festival della Canzone Italia (figuriamoci per Amici?). Ecco cosa dice in proposito la conduttrice intervistata: “Beh, Sanremo è Sanremo, ma per farlo dovrei saltare Ballando. La sua preparazione mi impegna tutto l’anno e le due cose, ahimé, non sarebbero conciliabili“. Insomma, fa sapere la diretta interessata, “Ballando” rimane “il programma che amo di più in assoluto e che, detto tra noi, mi assomiglia davvero tanto“.