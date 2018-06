Mercedesz Henger e Lucas Peracchi di Uomini e Donne stanno insieme

La figlia di Eva Henger e Lucas di Uomini e Donne stanno insieme: lo scoop di Spy

Nuova coppia nel mondo dello spettacolo. È scoppiata la passione tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. A farlo sapere è Spy, nel numero in edicola da venerdì 15 giugno. La figlia di Eva Henger e l’ex tronista di Uomini e Donne si conoscono da tempo ma grazie ad un evento a Capri hanno avuto modo di approfondire il loro rapporto che nel giro di qualche giorno è diventato bollente. Come fa sapere la rivista edita da Mondadori, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e il modello si sono scambiati lunghi e appassionati baci per le strade dell’isola campana. Non solo: Mercedesz e Luca hanno trascorso una focosa notte di passione che li ha resi ancora più uniti e complici.

Lucas Peracchi ha già conosciuto Eva Henger

Sempre secondo il settimanale, Lucas, durante i giorni trascorsi a Capri con Mercedesz, si è seduto al tavolo dove era presente pure Eva Henger. Dunque, le presentazioni ufficiali sono già avvenute anche se per il momento i diretti interessati preferiscono preservare la propria privacy.

Al momento infatti né Lucas né Mercedesz hanno confermato la loro liason. La Henger è tornata single da poco: ha definitivamente lasciato il fidanzato Leonardo dopo una lunga crisi nata in seguito al canna-gate. In passato è stata la fidanzata di Sergio Arcuri, fratello della più famosa Manuela.

Lucas Peracchi, invece, ha divorziato dalla modella Silvia dopo un matrimonio lampo. A Uomini e Donne non ha trovato l’amore: ha abbandonato il Trono dopo che la redazione ha scoperto un accordo tra il giovane e la corteggiatrice Giulia Carnevali. Dopo la fine del programma Lucas ha vissuto una breve relazione con Paola Caruso.