Canna-gate, parla Mercedesz Henger: “Tutto questo mi ha provocato enorme stress”

Sono mesi difficili per Mercedesz Henger. Da quando la madre Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato canne all’Isola dei Famosi, la figlia di Riccardo Schicchi è al centro di continue polemiche. Una situazione davvero difficile, che sta facendo soffrire Mercedesz dal punto di vista psicologico ma soprattutto fisico. E sì, perché il canna-gate ha provocato dei veri e propri problemi di salute all’ex naufraga, come confessato dalla diretta interessata in un’intervista rilasciata a Diva e Donna. “Tutto questo mi ha provocato enorme stress: per giorni ho dormito malissimo e sono stata coperta di macchie bianche. Il dermatologo mi ha detto che erano dovute proprio alla tensione. Poi solo adesso, da due settimane, sono tornata a convivere col mio ragazzo Leonardo: era andato via di casa. Lo stress di tutta questa vicenda ci aveva fatto lasciare: io pensavo solo a quello”, ha dichiarato Mercedesz.

Mercedesz Henger e il fidanzato Leonardo: crisi superata

“Abbiamo vissuto un periodo di crisi e lui era andato via di casa. Forse le tensioni tra noi sono state provocate anche dal periodo di stress che ho vissuto per la vicenda del canna-gate. Quando mia mamma era sull’Isola pensavo solo quello ed ero sempre in tensione. Ora che è tornata va un po’ meglio…”, ha aggiunto Mercedesz Henger. Dunque, la crisi con Leonardo – con il quale la relazione è iniziata circa un anno fa – è rientrata. Ma la faccenda del canna-gate non è ancora del tutto conclusa. “Ormai l’hanno capito tutti: non si arriverà da nessuna parte, ma almeno smettiamo di dire che nella vita bisogna essere sinceri. Sta passando questo messaggio: “Non dite la verità perché verrete lapidati da tutti” ha puntualizzato l’opinionista di Barbara d’Urso.

Le parole di Mercedesz Henger su Francesco Monte e Alessia Marcuzzi

Mercedesz Henger ci ha tenuto a precisare che non odia Francesco Monte: “Secondo me c’è di più rispetto a quello che dice e pubblica sui social. Non lo odio, non sentimenti di rabbia, avrà i suoi motivi per non dire la verità”. La ragazza è invece delusa da Alessia Marcuzzi, che conosce da tempo, per via della lite con Eva Henger: “Mi ha delusa e ferita. Non me l’aspettavo proprio da lei”.