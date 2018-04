Melita Toniolo e i 17 chili presi in gravidanza: com’è dimagrita dopo il parto

Melita Toniolo e il figlio: com’è riuscita a dimagrire dopo il parto di Daniel

Melita Toniolo è ingrassata di ben 17 chili in gravidanza. Ma a quattro mesi dal parto del piccolo Daniel – il figlio che la Diavolita ha avuto dal fidanzato Andrea Viganò – l’ex concorrente del Grande Fratello è in forma smagliante. Com’è riuscita a perdere peso subito dopo la nascita del bambino? Semplice: con la giusta alimentazione e con mirati esercizi fisici. A svelare la formula magica è stata la stessa Melita al settimanale Nuovo: “Seguo una dieta e di giorno, appena Daniel si addormenta, cerco di fare esercizi con una personal trainer. E poi bevo tanta acqua”. Durante i nove mesi della dolce attesa la Toniolo ha avuto la fortuna di mangiare di tutto – anche il prosciutto che di solito si evita per non incappare nella toxoplasmosi – e a pochi giorni dal parto si è strafogata di dolci. Subito dopo la nascita di Daniel, però, si è rimessa in carreggiata e si è mostrata sui social network con la sua solita silhouette.

La vita da mamma di Melita Toniolo

Da quando lo scorso dicembre è arrivato il piccolo Daniel, Melita Toniolo è al settimo cielo. “Mi ha cambiato la vita in meglio”, ha assicurato la modella. Il bambino è frutto dell’amore con il comico di Colorado Andrea Viganò, in arte Pistillo. I due stanno insieme da tre anni e sono più uniti e innamorati che mai. Al momento non sono intenzionati a diventare marito e moglie. “Quando due persone vogliono stare insieme lo fanno anche senza promesse, anelli e feste. Credo che un bambino sia più di un matrimonio“, ha puntualizzato Melita.

Melita Toniolo è al settimo cielo

“Ora ho trovato la felicità e non mi staccherei mai dalla mia famiglia per niente al mondo”, ha spiegato Melita Toniolo. La showgirl non è dunque interessata a fare un altro reality show dopo il Grande Fratello del 2007. Per il momento la giovane si accontenta di fare la testimonial di molte aziende e di presentare diversi convegni in giro per l’Italia.