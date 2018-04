Meghan incinta prima delle nozze con Harry? È scandalo

Meghan Markle crea scandalo prima delle nozze con Harry: delle foto proverebbero la sua gravidanza

Si parla di presunta gravidanza per Meghan Markle prima delle nozze con il principe Harry. La futura principessa potrebbe essere già in attesa di un figlio. È questa la notizia che sta girando in Gran Bretagna, dopo alcune foto uscite fuori negli ultimi giorni. Le immagini che stanno facendo il giro del web starebbero indignando non poco la Casa Reale. Infatti, Meghan appare in dei video e foto in topless, durante l’addio al nubilato di un’amica. Proprio attraverso queste immagini, ha iniziato a girare la notizia sulla sua presunta gravidanza. Dunque, la Regina non solo si ritrova ad affrontare un pesante scandalo per le foto in sé, ma anche le ultime voci che stanno girando. C’è qualcuno che all’interno delle foto ha intravisto delle forme particolari, precisamente un pancino. Durante la diretta di Mattino 5, Federica Panicucci dichiara che può capitare a qualunque donna di essere gonfia. Quindi potrebbe trattarsi tranquillamente di una casualità. Ma non è di certo la prima volta che scatta lo scandalo sui due futuri sposini della Casa Reale.

Meghan Markle incinta prima delle nozze con il principe? Scandalo nella famiglia Reale

Nuovo scandalo per la coppia composta da Meghan e Harry. I due non stanno passando di certo inosservati nel mondo del gossip. In particolare, a creare notizie ci pensa la Markle. Le ultime sue foto in topless stanno portando non pochi problema alla famiglia Reale. Infatti, pare che la Regina non abbia apprezzato l’idea di Meghan di farsi vedere senza veli sulla zona decollete e con uno slip molto striminzito. Ma non è questo l’unico problema. A Mattino 5 si apre un nuovo dubbio: la Markle potrebbe essere incinta. Prima ancora delle nozze la coppia potrebbe già aver pensato ad un figlio. Per molti le immagini parlano chiaro. Infatti, sono in tanti ad affermare di aver intravisto un pancino sospetto.

Harry e Meghan non passano inosservati nella Royal Family

Non è la prima volta che esce fuori uno scandalo su Meghan e Harry. Nel frattempo, i due si preparano all’imminente matrimonio, nel prossimo mese di maggio. Una vera e propria rivoluzione nella famiglia Reale, che vede entrare per la prima volta un componente dalle origini afro americane. Dunque, questa coppia potrebbe riuscire a fare veramente la storia nella Royal Family.