Grande Fratello: Maurizio Costanzo critica l’entrata di Rodrigo Alves, il Ken Umano

Maurizio Costanzo è tornato ad attaccare il Grande Fratello di Barbara d’Urso. Dopo aver definito l’edizione 2018 “una finestra sulla discarica”, il giornalista ha avuto qualcosa da ridire sull’ingresso di Rodrigo Alves, conosciuto ai più come il Ken Umano. Il brasiliano, già ospite di Domenica Live e Pomeriggio 5, è entrato nella Casa di Cinecittà solo per qualche giorno in qualità di ospite. Ma la sua permanenza ha lasciato il segno e più di qualche telespettatore si è lamentato, tanto da scrivere alla rubrica televisiva che Costanzo tiene da anni su Nuovo. Maurizio ha dato ragione a una lettrice che ha definito quello di Rodrigo “un pessimo spettacolo per via delle operazioni chirurgiche che ha subito”. Ma non è finita qui perché il conduttore ha detto la propria sull’entrata di Ken al GF 15.

Cosa ha detto Costanzo sull’ingresso del Ken Umano al Grande Fratello 15

“Quasi sempre sono gli ascolti a decidere in televisione. E quelli del Grande Fratello dicono che questa edizione piace. L’entrata del Ken Umano Rodrigo Alves si poteva evitare: è stata provocatoria ma ha fatto audience. Non sempre l’ascolto giustifica le scelte”, ha fatto sapere Maurizio Costanzo. Non è la prima volta che l’uomo critica la nuova edizione del Grande Fratello Nip. “Il grande regista Alfred Hitchcock nel 1954, firmò un film dal titolo “La finestra sul cortile”. Fu un grande successo. Come lo è adesso il “Grande Fratello” che si potrebbe chiamare “La finestra sulla discarica”. Non aggiungo altro e chi ha visto o ha letto del programma, sa di cosa parlo”, ha dichiarato Costanzo in un’intervista a Libero.

La replica di Barbara d’Urso alle critiche di Maurizio Costanzo

A Tv Talk, Barbara d’Urso ha così replicato alle frecciatine di Maurizio Costanzo: “Maurizio è talmente un maestro della Televisione che si può permettere di dire quello che vuole. Pensa quello che ha detto? È una sua opinione, la rispetto tantissimo. Maurizio Costanzo può dire ciò che vuole, è un grande”. Come reagirà ora che ha criticato il suo amato Rodrigo?