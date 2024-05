GF, Perla sfinita dopo una giornata dall’estetista: derisa da tutti

La vincitrice del Grande Fratello, Perla Vatiero, ci tiene spesso a condividere ciò che fa con i suoi followers. Con loro ha anche un canale broadcast dove manda messaggi e foto inedite. Ma la giovane è stata derisa da molti utenti dopo aver scritto qualcosa di particolare.

La gieffina ha condiviso una foto ed ha scritto: “La mia faccia distrutta, ho finito poco fa di fare le unghie“. Sui social le prese in giro sono diverse. Mentre c’è chi lavora seriamente e si stanca per fare qualsiasi tipo di lavoro, poi c’è lei che è sfinita per essersi andata a fare le unghie.

Gli utenti si sono divertiti su X a fare umorismo. C’è chi ha scritto: “Ti siamo vicini Perla“. O chi: “Poverina, soffro io per lei, è così faticosa la sua vita“. E chi ironizza: “A questo punto direi che sia il caso di proporre almeno una settimana di relax in spa“.

Molti utenti si sono divertiti nel deridere la vincitrice del Grande Fratello che da quando è uscita continua a sommare figuracce. Mentre c’è chi sembra avere proposte interessanti da valutare e ha fatto più di qualche ospitata in tv, lei sembra già destinata ad essere una meteora.

Perla dopo il GF: ritocchino e problemi con il Codacons

La Vatiero da quando è uscita dalla Casa è sotto l’occhio del ciclone ma continua ad attirare solo critiche. Già molti telespettatori del programma non sopportano il fatto che abbia soffiato la vittoria a Beatrice Luzzi, ma il suo post programma sta facendo alquanto discutere.

Innanzitutto è apparsa diversa rispetto a come tutti erano abituati a vederla. Dopo aver attaccato spesso Greta Rossetti per le sue “labbra a canotto“, stavolta è stato il suo turno. Infatti Perla ha deciso di fare un ritocchino: anche lei si è fatta il filler. La differenza è balzata agli occhi di tutti perché è davvero irriconoscibile.

Ma non è finita qui. Da poco uscita e già ha problemi con il Codacons che sta indagando su di lei. Infatti la Vatiero non ha perso tempo con le sponsorizzazioni, ma la comunicazione non è stata molto trasparente. Per questo il presidente dell’associazione ha dichiarato che indagherà su di lei.