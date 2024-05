GF, intervista Beatrice: Mirko mette le mani avanti ma non convince

Durante l’intervista per il podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio x moda, Beatrice Luzzi è tornata a parlare degli atteggiamenti che hanno avuto in Casa gli altri inquilini nei suoi confronti. Ha ammesso di esserci stata molto male, spesso ha trovato ostilità da parte del gruppo. Tante che Giulia più volte ha parlato di “branco“, condannando molti comportamenti.

La Luzzi però ha sottolineato che, dopo l’entrata di Mirko Brunetti, per 3 giorni, come ospite, l’atteggiamento di tutti è cambiato. Secondo lei il giovane ha portato un messaggio dall’esterno, facendo capire che comportandosi in questo modo stavano facendo una figuraccia. Da quel momento in poi quasi tutti hanno cambiato il modo di fare nei confronti dell’attrice.

Nessuno si sarebbe mai aspettato che lo stesso Mirko rispondesse a ciò. Forse perché gli è stato segnalato, o forse perché è andato ad ascoltare l’intervista dell’ex coinquilina, ha poi lasciato un commento per giustificarsi.

“Comunque la mia non era una strategia Bea ma voglia di portare un po’ di positività in quel momento, a prescindere dalle vostre dinamiche in Casa. Un abbraccio grande“

Dunque se da una parte Brunetti ha confermato di aver portato un messaggio da fuori, dall’altra lo avrebbe fatto per far cambiare l’aria tesa che ormai c’era da un po’. Ma in molti hanno ipotizzato che sia stata una mossa strategica per cercare di calmare Perla Vatiero che in quel periodo si era opposta a Beatrice. I litigi erano continui, ma anche le figuracce.

Ma i social non hanno gradito molto la risposta di Mirko, soprattutto i fan della Luzzi. Sembra infatti che il ragazzo abbia voluto attirare a sé altra visibilità. Anche se in casa ha sempre dimostrato affetto per l’attrice.

A 40 giorni dalla fine di questa edizione e a più di 29 anni dall'inizio del format possiamo finalmente ammettere che tutto quello che succede la dentro è una strategia in qualche modo? Anche il voler portare pace pic.twitter.com/8zYwNasCMN — Eli 🐹 (@LaliGero__) May 7, 2024

Beatrice senza peli sulla lingua: l’intervista

Con la Salemi la Luzzi è riuscita a ad essere schietta e a raccontare anche aneddoti inediti. Oltre ad aver parlato della sua esperienza in Casa, ha rivelato che non ha voglia di mantenere rapporto con la maggior parte di loro. Per questo ha ignorato i loro messaggi e non ha dato il suo numero di telefono.

Gli unici con cui sembra aver mantenuto il rapporto sono Fiordaliso, Stefano Miele e Giuseppe Garibaldi. Su di lui ha raccontato anche un particolare aneddoto. Ha comunque confermato che si sono visti a Roma.

Oltre a ciò ha rivelato qualcosa in più del suo passato: dall’esperienza a Vivere, al flirt con Gerard Butler e al film girato con Madonna.