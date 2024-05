Giulia Salemi spietata: il GF è un covo di bulli! Beatrice è basita!

Ospite del nuovo episodio del podcast di Giulia Salemi “Non Lo Faccio X Moda” è Beatrice Luzzi, ancora scossa dai sei mesi chiusa nella casa del Grande Fratello tra gli attacchi e le dinamiche create ad hoc per farla esaurire.

Giulia ospita in grande stile la Rossa e non fa sconti a nessuno: si schiera apertamente contro il branco dei bulli, chiamandolo per quello che è, e rivelando di aver provato profonda empatia verso Beatrice, isolata da tutti costantemente.

Beatrice rivela di non essersi ancora ripresa da tutti gli attacchi subiti, ma di aver sempre perdonato il gruppetto sin dall’inizio del programma e ritorna con la memoria al primo di tanti colpi bassi da parte degli altri inquilini: quando a Settembre, senza neanche conoscersi tutti i concorrenti del reality la etichettarono come ipocrita.

E Giulia Salemi non sta a guardare, anzi, scocca delle frecciate non da poco!

“Chiamiamoli per quello che sono: un branco” Giulia smaschera il Grande Fratello

Cacciata malamente da Mediaset per sostituirla con Rebecca Staffelli (amica d’infanzia di Greta Rossetti, personaggio hit di questa stagione del programma), forse Giulia Salemi è ancora risentita contro gli autori del Grande Fratello e lo dimostra in questa intervista con Beatrice.

Schierandosi totalmente dalla sua parte, le mostra affetto per i mesi passati a subire atti di bullismo:

Non vogliono che lo chiamiamo branco, ma mi è dispiaciuto vedere il branco sempre contro di te. Io non capisco perché il branco funzioni così: sono sempre tutti schierati contro uno, che è sempre quello accusato di tutto. Tutti contro uno, ma vogliono avere ragione loro.

Poi Giulia tira una frecciata alle concorrenti più giovani, accusandole di essere infantili e meno preparate in confronto a Beatrice:

Sicuramente è stato anche colpa di uno stacco generazionale: tu sei una donna fatta e finita, intelligente con una dialettica formidabile.

Insomma, Giulia non le ha mandate a dire al gruppetto di Anita, Rosy e Perla e dopo queste dichiarazioni pare totalmente escludere di averle in futuro ospiti nel podcast. Il carattere di Giulia Salemi di certo avrebbe permesso a questa edizione del Grande Fratello di avere più oggettività: visto che la Staffelli è stata relegata a un ruolo marginale (viste le sue amicizie) rispetto a quello che aveva Giulia, il pubblico ha sentito molto la mancanza della Salemi in studio che riportava opinioni sue e dei telespettatori da casa attraverso i social.

Che questo fosse stato un ulteriore motivo del suo allontanamento da Mediaset? Il suo caratterino peperino forse non era adatto a questa edizione così democratica e schierata!

Giulia e Beatrice poi toccano varie tappe della carriera e della vita personale della Luzzi, dall’esperienza sul set con Madonna, alla relazione con l’attore Hollywoodiano Gerard Butler a temi più importanti come il suo rapporto con la madre e la sua idea di famiglia creata con l’ex Alessandro.

Ovviamente, parlando di amore, non si poteva non toccare la parentesi Garibaldi.

Beabaldi: tutta la verità di Beatrice

Giulia Salemi a questo punto, chiede alla Luzzi la verità sulla storia strascicata per mesi con Giuseppe Garibaldi, qualora fosse un vero sentimento o una dinamica di gioco.

Fra me e Giuseppe c’era una magia particolare, un’attrazione profonda che avrei potuto vivere all’interno della casa, ma non fuori. Perché fuori sono piena di responsabilità come madre e compagna. Mi pento di aver accellerato molto con Giuseppe e di averlo fermato altrettanto velocemente, lui pensava che stessi giocando perché non capiva il mio pensiero, a causa della sua età. Lo avevo invitato per un caffé a casa mia ma lui si è presentato con ore di ritardo e addio!

Poi rivela che moltissimi altri concorrenti della casa hanno provato a contattarla su Instagram per ricucire i rapporti ma lei ha perso la stima e non ha più risposto a nessuno.

Alla domanda su quale sia stato il momento più doloroso durante il percorso nella casa del Grande Fratello, Beatrice confessa di essere rimasta traumatizzata dalle parole di Garibaldi verso i suoi figli e dalla famosa litigata fuori dal ristorante tra lei e Maddaloni, che ha ritenuto vergognoso nei i suoi confronti. Secondo lei non c’era assolutamente nessun motivo per cui tutto il branco dovesse schierarsi così contro di lei.

E la soluzione a questi comportamenti secondo la Luzzi è la cultura: se la gente tornasse a leggere e a studiare, dice, si eviterebbero tanti di questi comportamenti poco umani.