Grande Fratello, notte di fuoco: tutti contro la ‘falsa’ Beatrice Luzzi

Dopo 24 giorni dall’inizio del Grande Fratello, il pubblico ha potuto assistere alla prima vera discussione tra concorrenti della Casa. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, a rendersi protagonista è stata Beatrice Luzzi, bersagliata e accerchiata dalle critiche dei coinquilini, dalle quali si è prontamente difesa.

GF, Beatrice Luzzi bersagliata dalle critiche

La tensione si è innescata a seguito di una richiesta della produzione del reality: i concorrenti dovevano scrivere dei pensieri anonimi sui loro coinquilini. Inutile dire che la più bersagliata è stata ancora una volta Beatrice Luzzi, dove in tanti le hanno dato della falsa con un copione già scritto. Ecco quindi che l’attrice romana, delusa per quanto accaduto, ha scelto di non partecipare alla festa in giardino organizzata in un secondo momento. Un gesto che è stato pane per i denti dei suoi “avversari”. “Ma sei arrabbiata, sei triste, sei amareggiata, stai male?” le ha chiesto in un primo momento Angelica Baraldi.

A scatenare la fura di Beatrice, tuttavia, sono state le parole di Paolo Masella: “Ti vesti sempre colorata, stasera ti sei vestita di nero perché sei arrabbiata?“. L’attrice, quindi, ha tuonato:

“Dovrei accettare la parola repellente e se io piango per quattro ore di seguito lo sto facendo per la diretta? (…) Io ti dico una cosa: chi è cattivo, chi è ipocrita sei proprio tu. Perché se tu veramente pensi che io sono stata quattro, cinque ore in tugurio a piangere perché pensavo alla diretta del giorno dopo tu sei veramente una persona cattiva, Paolo. Sì, questa è la verità. (…) Sei tu che sei cattivo non io“.

Paolo, dal canto suo, non ha del tutto smentito le parole di Beatrice, confermando di trovarla finta e di averle detto sempre le cose in faccia. Anche Vittorio Menozzi e Heidi Baci, che sono spesso stati al fianco della Luzzi, hanno provato a spiegarle che forse ha sbagliato qualcosa, visto che tutti le vanno contro. Beatrice, però, ha continuato: “Dov’è questa benedetta falsità? Ci sono dieci messaggi che dicono che sono falsa. Ancora non ce n’è uno che mi è riuscita a dire un’occasione in cui io sono stata falsa“.

Le critiche non si sono fermate. Heidi e Lorenzo Remotti hanno sostenuto come Beatrice godesse nello stare al centro dell’attenzione, ritagliandosi anche il ruolo di vittima. L’attrice romana ha quindi sbottato:

“Smettetela. Perché più fate così e più mi mettete in risalto. E’ tre settimane che mi dite le stesse cose. Basta, non vi rendete conto che mi state mettendo sempre più protagonista? Io non lo voglio essere. (…) Io mi comporto benissimo in questa casa (…) Non lo capite che continuate a dì sta cosa e mi mettete sempre più protagonista e io sto sempre più in puntata? Io non ci voglio sta’. Non voglio essere questa protagonista. Questo non è un copione scritto da me, è scritto da voi. Rendetevene conto! E’ tre settimane che mi dite la stessa cosa. Che so falsa? Ma che state a dì? Ma vi sembro una falsa?“.

L’appoggio di Giuseppe Garibaldi a Beatrice

In chiusura, Beatrice ha invitato tutti, Lorenzo in primis, a concentrarsi su altri coinquilini. In questa bufera, però, l’attrice romana ha trovato appoggio in Giuseppe Garibaldi: “Non so come fai a reggere tutto questo, sei una donna con i controbip” le ha detto quest’ultimo. A non aver messo bocca sulla questione, invece, sono stati Rosy Chin e Massimiliano Varrese, diretti “antagonisti” della Luzzi.

Sembra quindi che, con la recente discussione nella Casa, Alfonso Signorini abbia trovato una di quelle dinamiche che tanto cercava. Parlando con Vittorio Menozzi e Fiordaliso, Beatrice Luzzi aveva ritratto l’umore del conduttore, confidando come quest’ultimo, a detta dell’attrice, non stesse trovando “ciccia per i suoi denti“. Il nuovo Grande Fratello, infatti, stenta a decollare, con gli ascolti che sono in calo rispetto alle passate edizioni. Chissà che il recente scontro in Casa non possa essere segnale di un cambio di rotta.