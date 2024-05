GF 8, Anita vs Garibaldi: “Senza parole”. La reazione di lui

Nel corso di un’intervista rilasciata a RDS Next, Anita Olivieri, una delle protagoniste più discusse dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha parlato della sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia e, in particolare, della sua amicizia finita con Giuseppe Garibaldi.

Perché l’amicizia con Garibaldi è finita

Come in molti sapranno, recentemente, lo stesso Garibaldi aveva dichiarato che i rapporti tra lui e Anita Olivieri si sono chiusi definitivamente. Ora, a tornare sull’argomento è stata proprio l’ex gieffina. L’esatto motivo per il quale la Olivieri e il bidello calabrese hanno deciso di dividere le loro strade non è noto al momento. I due infatti avevano stretto un legame molto profondo all’interno della Casa, motivo per cui i loro fans erano rimasti a dir poco spiazzati dalla notizia del loro allontanamento.

Nell’intervista a RDS Next però, l’ex gieffina ha in parte rivelato quale potrebbe essere stata la ragione scatenante. Stando alle parole della Olivieri, pare che, una volta uscito dalla Casa, Garibaldi si sia fatto condizionare dal pensiero dei suoi fans. Ecco quindi che il bidello calabrese starebbe cercando di riavvicinarsi a Beatrice Luzzi e si è allontanato dalla Olivieri solamente per fare contenti i suoi seguaci, che non hanno mai visto di buon occhio il rapporto tra lui e Anita, nemica di Beatrice, ma che allo stesso tempo pagherebbero oro per riavere indietro la coppia formata da Garibaldi e la Luzzi.

La Olivieri poi, ha risposto a ciò che Garibaldi aveva dichiarato un paio di giorni fa sulla fine della loro amicizia: “No words. Non so che dire su Giuseppe. Io lo sentivo quando siamo usciti, evidentemente non conveniva dirlo. Accetto la sua decisione e le conseguenze se le prenderà. E’ una persona umilissima e bravissima, poi ognuno c’ha le sue sfaccettature. […] Io penso che ci sia stato un condizionamento, non so se da Beatrice, forse dalla pressione dei Luzzers.“

“Imitare Soleil Sorge? Non so nemmeno chi sia”

A quel punto, la Olivieri è passata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello e a rispondere anche ad alcune critiche che le sono state mosse nel corso dei mesi passati all’interno della Casa: “Devo dire che il Grande Fratello è un’esperienza incredibile, dove sei costretto a metterti a nudo. È bello perché sei costretto a essere te stesso e sei trasparente perché sei davanti alle telecamere. La cosa bella è che non è importante vincere ma il percorso“.

In primis, l’ex gieffina ha voluto chiarire una volta per tutti le voci che la vedevano intenta a imitare in tutto e per tutto un’altra famosa protagonista del reality show, Solei Sorge: “In realtà io non ho mai

visto il Grande Fratello quindi so chi è ma non l’ho mai vista, non la seguivo. Mi sembra strano imitare una persona che non so come si comporta. Lo prendo come un complimento”.

Per concludere, Anita ha anche speso qualche parola su alcuni ex concorrenti del Grande Fratello, in particolare su Perla Vatiero: “Ho sempre voluto che vincesse uno degli ‘originali’ perché farsi sette mesi è diverso. Secondo me doveva vincere uno di loro, chiaramente non volevo vincesse Beatrice. Però a quel punto quando Rosy è uscita…Non avrei voluto che vincesse Perla perché votavo per Rosy e gli altri. Alla fine ha vinto, meglio di questo non c’è niente. Era già conosciuta, dire che si meritava di vincere tra tutti non riesco a dirlo.“

La reazione social di Garibaldi

In seguito alla messa in onda della puntata di RDS Next con ospite la Olivieri, Garibaldi ha deciso di non starsene fermo a guardare e ha quindi scelto di comparire sui suoi profili social per lasciare un messaggio ai suoi sostenitori. Si è trattato di un brevissimo video pubblicato nelle Instagram stories e nel quale, il bidello calabrese ha voluto lanciare una frecciatina all’ormai ex amica.

“Ciao a tutti, faccio questo breve video perché vi voglio ringraziare per l’affetto e la stima che avete nei miei confronti. […] Sto bene, non vedo l’ora di condividere con voi le mie serate, i miei progetti e tutto quello che di bello verrà. Concludo questo breve video con una frase: che il migliore fra gli uomini è

colui che arrossisce quando lo lodi e sta in silenzio quando lo denigri”.

Sembra proprio che tra i due non ci sia possibilità di riappacificazione e resta solamente una cosa da chiedersi: la faida continuerà o i due decideranno di deporre l’ascia di guerra e andare avanti con le loro vite?