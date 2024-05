GF, Giuseppe: “Anita? Capitolo chiuso. Riconquisterò Beatrice”

Giuseppe Garibaldi è stato intervistato da Super Guida Tv ed ha rivelato in che rapporti è ora con Anita Olivieri e Beatrice Luzzi. Si è pentito di alcune decisioni prese all’interno della Casa e, una volta uscito, ha deciso di cambiare rotta rispetto ai mesi appena passati.

L’ex inquilino ha rivelato che si pente di alcuni errori commessi all’interno del reality, soprattutto in merito alla relazione con Beatrice. Già nell’ultimo mese aveva capito di aver sbagliato spesso nei suoi confronti ed ora si dice pronto a riconquistarla.

“Con Beatrice in alcuni momenti ho sbagliato. Il non difenderla, il non proteggerla dalle critiche, dalle accuse e da tutto ciò che ci influenzava ci ha portato a litigare e, col tempo, ad allontanarci. In quel periodo, non ho avuto la lucidità, la maturità e l’esperienza di mettere i miei sentimenti e lei davanti a tutto e a tutti. Oggi ci stiamo sentendo e ci stiamo confrontando su molte cose. Per quanto mi riguarda, sto cercando di recuperare un rapporto e la sua fiducia. Vorrei riconquistarla”.

Nonostante lei inizialmente abbia affermato che vedeva improbabile continuare questo rapporto fuori, a causa delle grandi differenze che ci sono tra di loro, ora sembra che qualcosa stia cambiando. Infatti è stata l’attrice stessa a condividere qualche giorno fa uno scatto con lui davanti al Colosseo.

E su Anita i fan sono rimasti più sorpresi. Già qualche settimana fa, con una story Instagram, Garibaldi ne aveva preso le distanze, ma ora ha affermato che il rapporto per lui è definitivamente chiuso. Ha rivelato infatti che in Casa non si era accorto di alcuni atteggiamenti e di alcune cose dette dalla ragazza alle sue spalle. Vedendo alcuni vecchi video ha capito di non poter proseguire con lei il rapporto di amicizia.

“Il legame con Anita per me è un capitolo chiuso. Dopo essere uscito dalla Casa, mi sono reso conto di alcune cose e ho deciso di prendere le distanze da questo rapporto”.

Per quanto riguarda gli altri gieffini ha affermato di aver mantenuto un bel rapporto con tutti, anche se non li sente spesso a causa dei vari impegni che lo hanno tenuto occupato in questo mese e mezzo.

Progetti lavorativi: il sogno di Striscia la Notizia

Per quanto riguarda il futuro, il ragazzo ha ammesso di voler lavorare nel mondo dello spettacolo, il suo più grande sogno sarebbe Striscia la Notizia. Però sa bene che ci vuole più preparazione e per questo vorrebbe dedicarsi anche un po’ allo studio.

Non vorrebbe escludere, però, nessun possibilità lavorativa, si dichiara pronto a tutto. Si mormora infatti che gli sia stata proposta l’Isola dei Famosi. Lui ha affermato che ad oggi non c’è stata effettivamente questa richiesta ma non esclude che un giorno potrà accadere, anche se non vuole basare la sua carriera sui reality.