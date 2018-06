Matteo Gentili e Alessia Prete annunciano la decisione sulla partecipazione a Temptation Island

Il Grande Fratello li ha fatti incontrare, conoscere, unire, facendo sbocciare un legame che al momento sembra averli immersi nelle alte sfere di un amore da favola. Matteo Gentili e Alessia Prete infatti, da quando hanno messo piede fuori dalla Casa più spiata d’Italia, sono più innamorati che mai e mietono amore a non finire. Ma questo sentimento ha bisogno di tranquillità per essere coltivato oppure ha bisogno di una prova del nove? Magari quella assai maliziosa e provocante di Temptation Island? Il reality estivo di Canale 5 sta scaldando i motori e i due nuovi piccioncini sono stati quotati per prendervi parte. Nelle ultime ore i diretti interessati, tramite una diretta Instagram, hanno risposto a questo vociferare.

Il calciatore e Alessia Prete, la verità sulla partecipazione a Temptation Island: “Non ci interessa speculare sul nostro amore”

“Nessuno ci ha mai contattato per partecipare (a Temptation Island, ndr), ma se anche dovesse essere non parteciperemmo” ha fatto sapere la coppia durante una diretta su Instagram. Matteo e Alessia spiegano poi il motivo della chiusura categorica nei confronti di un’eventuale partecipazione al reality estivo di Canale 5: “Ci vogliamo tantissimo bene e non andremo a fare quel programma. Non ci interessa speculare sul nostro amore, quindi Temptation no grazie”. Gli aficionados del Grande Fratello e della coppia possono dunque mettersi il cuore in pace: Prete e la Gentili non hanno alcuna voglia di confrontarsi con il programma Mediaset. Davanti alle telecamere hanno già dato. Tuttavia, ci azzardiamo a dire: mai dire mai. Le vie dei reality sono infinite.

Matteo Gentili ringrazia Paola di Benedetto a Pomeriggio 5

Il calciatore nelle scorse ore ha voluto ringraziare pubblicamente la sua ex fidanzata Paola Di Benedetto, ribadendo quanto dichiarato di recente proprio dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ossia che è entrato nel reality show condotto da Barbara d’Urso solo ed esclusivamente perché suo ex compagno. “Sì, è vero: sono entrato al Grande Fratello perché sono il suo ex fidanzato. Lì ho conosciuto Alessia, quindi: grazie Paola” ha detto Matteo nel salotto di Pomeriggio 5.