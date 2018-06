Mastrota ed Estrada nonni: nato Marlo, figlio di Natalia e Daniel

E’ nato Marlo, figlio di Natalia Mastrota e Daniel: l’annuncio di nonno Giorgio su Instagram

È nato Marlo, il primo figlio di Natalia Mastrota e del fidanzato Daniel. L’annuncio della nascita del piccolo, frutto dell’amore tra la figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada e il suo attuale compagno, è stato dato domenica 10 giugno 2018. A farlo ci ha pensato lo stesso Giorgio Mastrota, che ha sfruttato il proprio profilo ufficiale Instagram per pubblicare la foto del piccolino. Così, sui social in tanti hanno dato un personale “benvenuto” alla prima gioia da genitori della mamma 22enne e del papà, uno scalatore anglo-spagnolo un po’ più grande di lei.

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada diventano nonni in giovane età

Con la nascita del piccolo Marlo, Giorgio Mastrota e Natalia Estrada diventano nonni nonostante la loro giovane età. Mastrota, infatti, di anni ne ha 53 mentre l’ex showgirl ne ha 45. “Ci siamo sentiti subito, ora abbiamo rapporti distesi“: così aveva detto qualche mese fa a “Oggi” il “re delle televendite” (in merito al rapporto con l’ex moglie). Parole pronunciate dopo la separazione arrivata nel 1998 e dopo un matrimonio durato 5 anni. Tra l’altro, al settimanale riferendosi al nipote il popolare conduttore tv milanese aveva anche detto: “Avrà un nome hymalaiano: i genitori sono patiti di montagna“, “(…) sarà come un quinto figlio, con tutto il rispetto per mio genero“.

Mastrota nonno poco dopo la nascita dell’ultimo figlio

Del resto, Giorgio Mastrota è diventato nonno poco dopo la nascita del suo ultimo figlio. Si tratta di Leonardo, dato alla luce lo scorso 23 dicembre 2017 dopo i primi tre figli Matilde, Federico e Natalia.