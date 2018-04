Massimiliano Morra e Sara Di Vaira stanno insieme? Parla la ballerina

Ballando con le Stelle, Massimiliano Morra e Sara Di Vaira sono fidanzati? Le dichiarazioni della ballerina

Si fa sempre più intenso il feeling tra Sara Di Vaira e Massimiliano Morra a Ballando con le Stelle. I due si vedono anche dopo le prove del programma di Milly Carlucci, tanto che secondo qualcuno i due sarebbero a tutti gli effetti una coppia. Ma per il momento la verità è un’altra: l’attore e la ballerina sono solo amici. A puntualizzarlo la stessa Di Vaira, che però non esclude un coinvolgimento amoroso in futuro, magari dopo la fine della trasmissione. Soprattutto perché Sara ha un altro obiettivo al momento: quello di vincere Ballando. Un traguardo che fino ad oggi, nonostante le sette partecipazioni, non ha ancora raggiunto.

Cosa ha detto Sara Di Vaira su Massimiliano Morra

“Per il momento è nata una bella amicizia, che vale più di ogni altra cosa. Lui mi ha fatto preoccupare tanto per l’incidente che ha avuto e, quando ho visto come era ridotto l’auto, ho pensato che fosse vivo per miracolo. Non si è rotto nulla, ma ha un edema alla testa che non gli consente di fare i movimenti di prima”, ha fatto sapere Sara Di Vaira al settimanale Nuovo. Dunque, per ora la ballerina e l’attore dagli occhi blu si concentrano su rumba e cha cha cha ma la passione potrebbe esplodere a momenti…Lo stesso Massimiliano Morra ha confessato qualche tempo fa di provare un certo interesse per la sua insegnante di danza: “Ballando ci insegna che gli amori possono nascere in qualsiasi momento. Quindi se scoccherà la scintilla, di certo non la terrò a bada”.

Gli amori passati di Massimiliano Morra e Sara Di Vaira

In passato Massimiliano Morra è stato legato ad Adua Del Vesco, l’attrice oggi compagna di Gabriel Garko. I due si sono lasciati a causa dell’eccessiva gelosia dell’attore ma sono rimasti in buoni rapporti e continuano a lavorare insieme alle fiction Mediaset. Sara Di Vaira, invece, ha alle spalle un matrimonio, quello con il ballerino Mirko, dal quale ha avuto la figlia Brenda. Successivamente è stata fidanzata con l’ex calciatore Marco Delvecchio, conosciuto proprio a Ballando con le Stelle, e con l’ex compagno di scuola Enrico.