Marica Pellegrinelli, la moglie di Eros Ramazzotti, diventa conduttrice tv

La nuova conduttrice dei Wind Music Awards Summer 2018 è Marica Pellegrinelli, la moglie di Eros Ramazzotti

La moglie di Eros Ramazzotti debutta in tv come conduttrice. Come fa sapere Davide Maggio, Marica Pellegrinelli è stata scelta per presentare i Wind Music Awards Summer 2018, in onda su Rai Uno il prossimo 26 giugno. Si tratta della terza puntata dell’evento musicale presentato – nei due iniziali appuntamenti – da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Marica prende il posto che lo scorso anno è stato di Giorgia Surina e affiancherà il riconfermato Federico Russo. Per la Pellegrinelli si tratta della prima volta sul piccolo schermo come presentatrice: nel suo curriculum tante sfilate, servizi fotografici e qualche apparizione speciale in alcuni film per il cinema. Nel 2012 ha rifiutato di condurre il Festival di Sanremo accanto a Gianni Morandi e Rocco Papaleo. La modella non si sentiva all’altezza di un ruolo così importante e ha preferito declinare l’invito. Al suo posto è poi arrivata Ivana Mrazova. Piccola curiosità: sul palco dei Wind Music Awards Marica ha conosciuto nel 2009 Eros. All’epoca la Pellegrinelli era una delle modelle che aveva il compito di consegnare i premi agli artisti presenti: con Ramazzotti c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Chi è Marica Pellegrinelli

Marica Pellegrinelli ha 30 anni ed è alta 178 centimetri. Dopo essersi diplomata al liceo artistico, si è trasferita da Bergamo a Milano, per frequentare Scienze dei Beni Culturali ma non è mai arrivata al traguardo della laurea. Questo, ad oggi, è il suo unico rimpianto, che ha dato anche molti dispiaceri a suo padre. Nel capoluogo lombardo, Marica ha iniziato a fare la modella e a frequentare corsi di recitazione e di dizione. Inoltre, ha preso parte a film e produzioni televisive. Nel 2006 è stata nel cast di Sono tornata al nord di Franco Diaferia e La cena per farli conoscere di Pupi Avati, nel 2009 ha recitato in La versione di Barney di R.J. Lewis. Sul piccolo schermo, invece, ha preso parte alla serie televisiva con Terence Hill, Don Matteo 7.

Marica Pellegrinelli e la famiglia con Eros

Marica ha avuto due figli da Ramazzotti: Raffaella Maria, nata nel 2011, e Gabrio Tullio, venuto al mondo nel 2015. La coppia è sposata dal 2014 e la Pellegrinelli ha un ottimo rapporto con Aurora Ramazzotti, la figlia che Eros ha avuto dalla prima moglie Michelle Hunziker.