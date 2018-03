Mara Maionchi parla anche di musica e tv in un’intervista a ECG, il programma di Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Ecco le principali dichiarazioni.

Mara Maionchi non esclude l’ipotesi Maria De Filippi a X Factor

Tutto parte dalla dichiarazione di Gabriele Immirzi, direttore generale di Fremantle Media Italia: “Vorrei Maria De Filippi giudice, è un genio della tv. Non sbaglia un colpo. Ha un enorme istinto, una comprensione profonda delle persone. Quando l’ho conosciuta mi ha colpito molto come ti ascolta, ti studia, ti vuole capire. È molto lucida e ha un’intelligenza particolare. E poi è una produttrice, rende la macchina perfetta. È la nostra Oprah Winfrey“.

La Maionchi, che è riconfermata in giuria, commenta: “Mi sembra quasi impossibile, ma nella vita ho visto di tutto, quindi è possibile anche questo. Mi sembra difficile che possa mantenere entrambe le posizioni, considerando Amici, che è un programma abbastanza simile. Ma io non vedo un problema dall’alto, mi sembra impossibile, anche se in effetti i due programmi vanno in onda in periodi differenti. Non ho sentito nulla, se non qualche voce esterne. Faccio fatica a capacitarmi, poi chissà…”.

Mara Maionchi commenta le ultime tendenze della musica italiana

Mara parla così della musica italiana: “È fortemente cambiata, nel modo di farla, esporla e ascoltarla. Sto imparando anche io delle cose. Imparo perché il mondo della musica è talmente cambiato che faccio fatica a capire e giustamente poi i ragazzi che fanno da soli, proponendosi su internet, non frequentano i talent. Ho iniziato a sentire la Trap, sicuramente Internet ha modificato tanto, tutto”.

E poi: “Da Sanremo sono usciti due dischi che vanno bene, Lo Stato Sociale e Ultimo, che già lavorava per conto suo. Bisogna partire dai live e poi arrivare al disco, come accadeva tanti anni fa. Ora il web si è sostituito ai live, ma con YouTube riesci comunque a creare il tuo pubblico. Sanremo è tanto che non è nel tempo. Quando si spengono le luci è abbastanza modesto. Il successo di Sfera Ebbasta? È giusto ascoltarlo, c’è una logica nelle sue canzoni. L’ho ascoltato e riascoltato, dice che tutti noi possiamo diventare una rockstar. È anche piacevole, bravo, divertente, particolare e fuori dagli schemi”.

Mara Maionchi contro la fiction di Rai1 su Fabrizio De Andrè

Non manca una critica sulla fiction di Rai1 che ha raccontato Fabrizio De Andrè: “Devo dire che quello che è uscito è stato tutto fuorché il vero valore geniale e artistico di Fabrizio. Non l’ho visto lavorare con i grandi personaggi che hanno lavorato con lui. È stato raccontato attraverso la storia d’amore, un po’ di sesso, molto fumo. Non avrei puntato solo su quello, ma sulla genialità di un artista che era indubbiamente un fuoriclasse. Fabrizio era un uomo col quale quando ci parlavi ti raccontava di tutto, dall’ultimo libro che aveva letto a tutto quello che succedeva. Aveva una cultura immensa, leggeva tutto, sapeva tutto, questo secondo me non è uscito. Se abbiamo mai litigato? No, ma non era un uomo leggerissimo, quando aveva dei momenti difficili non era facile da prendere. Un po’ come tutti noi”.