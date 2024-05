Gruber-Mentana: ora parla LA7. Il comunicato ufficiale li stronca

Tuonano i vertici di LA7: dopo il botta e risposta tra Lilli Gruber ed Enrico Mentana la rete rilascia un comunicato stampa che mira a fermare questa faida prima che sia troppo tardi e che piovano i provvedimenti.

Nonostante il pubblico ami questi dispettucci da scuola media che non fanno altro che accrescere lo share dei programmi, LA7 vuole preservare la reputazione di una rete seria fatta da professionisti che si occupano dei temi più importanti e complessi della nostra attualità.

Questa diatriba tra Enrico Mentana e Lilli Gruber rischia di far crollare un canale che ci ha messo anni a fidelizzarsi un pubblico fisso. Ora che LA7 è il canale che tratta di politica a tutto tondo, grandi nomi delle altre reti si sono trasferiti per disegnare il progetto (primo tra tutti proprio Mentana), c’è il rischio di veder sfumare tutto per delle battute da adolescenti.

Il comunicato di LA7 è perentorio: si esige rispetto

Ieri vi abbiamo raccontato il disastro avvenuto in diretta e nei giorni scorsi vi abbiamo fatto scoprire l’origine del contendersi.

Lilli Gruber lamenta il collegamento in ritardo da parte del telegiornale al suo Otto E Mezzo, trasformatosi in Otto E Quarantasei per l’occasione e accusa Mentana di ”incontinenza’‘.

In parole spicciole, secondo la Gruber Mentana non riesce a trattenere la propria arroganza e deve sempre sforare i tempi.

Mentana non ci sta ovviamente e ribatte che se lui trascina il telegiornale più a lungo è perché ci sono notizie importanti da dare e che comunque Otto E Mezzo non viene penalizzato dagli ascolti.

Anzi, in un post Instagram Mentana dice a Lilli che dovrebbe ringraziarlo perché beneficia degli ascolti del TG che anticipano il suo programma.

Insomma, uno scontro tra primedonne che ha visto volare minacce: se LA7 non dovesse prendere provvedimenti verso Lilli Gruber, Mentana dovrà agire di conseguenza, minacciando quindi cause legali o di abbandonare la barca (mica vorrà andare al Nove pure lui?!).

Per fortuna, questa mattina i vertici di LA7 si sono fatti sentire con un comunicato stampa rilasciato sui social e riportato da ANSA.

L’Editore di La7, Urbano Cairo, fa sapere che la parola chiave in questa vicenda deve essere ”rispetto”. Serve rispetto tra colleghi e per l’azienda, ricorda in questa ramanzina un po’ da papà che deve far smettere di litigare i due figli.

Volersi bene e voler bene all’azienda, forse parole troppo tiepide per uno scontro che sembra trascinarsi chissà quanti anni di rancori finalmente esplosi.

Arriveranno provvedimenti per Gruber e Mentana o dovranno vedersela tra loro a suon di botta e risposta televisivi?