Roberto D’Agostino critica Maria De Filippi: “Da direttissima quando va in tribunale, ma non da diretta quando va in tv”

Ospite di Matrix Chiambretti, Roberto D’Agostino fa una durissima critica a Maria De Filippi. Presente nella puntata di venerdì 8 giugno 2018, l’inventore del blog “Dagospia” commenta così la foto della conduttrice. “Massimo Giletti? Il soprannome dice tutto: ‘Maria La sanguinaria’. E’ una persona che ha un solo obiettivo: sconfiggere chi sta in contemporanea al mio programma; lì è eccezionale, ha una carica, un’energia“. Poi, probabilmente riferendosi all’ultimo Amici Serale della presentatrice Mediaset “Dago” dice pure: “Anche lei quest’anno ha commesso il suo fallo. Se lei è da diretta? Magari da direttisima se va in tribunale, ma non da diretta quando va in televisione“. Parole dure per cui il padrone di casa, Piero Chiambretti, prova ad addolcire i toni, prima suggerendo la parola “errore” al posto di “fallo”, poi anche prendendo le difese di Maria De Filippi: “Non la vedo così sanguinaria“, dice “Pierino” commentando il rapporto della numero 1 di Canale5 con la “concorrenza“.

Matrix Chiambretti, Sonia Bruganelli potente come Maria De Filippi? Le parole della moglie di Paolo Bonolis

Nella recente puntata di Matrix Chiambretti, il nome di Maria De Filippi ritorna più volte. Il conduttore nomina la conduttrice di Amici anche durante l’ospitata di Sonia Bruganelli. Rivolgendosi alla moglie di Paolo Bonolis, il presentatore così domanda alla produttrice intervistata: “Posso dire che lei è partita dalle fotocopie ed è diventata una donna potente della televisione? Lei è la nuova De Filippi? Lo dica, non si vergogni, abbia il coraggio delle proprie azioni!“. E la risposta della Bruganelli non si fa certamente attendere. Ecco cosa dice nella seconda serata di Canale5, ieri sera dedicata alle “donne coraggiose”. “Ho il coraggio delle mie azioni – fa sapere la dolce metà di Bonolis – e per questo dico che non sono né autrice né tantomeno potente come la De Filippi“. Quindi la precisazione: “Questa è stata una persona, molta vicina a mio marito che, negli anni, per fare piazza pulita intorno a me, ha iniziato a millantare: “Mi raccomando, quella è un po’ strana, carattere difficile, se non state simpatici a lei… Poi, la gente ci ha creduto“.

L’ospitata della De Filippi a Matrix 2009

Per il resto, ieri sera a Matrix la De Filippi non s’è vista, anche se i due ospiti D’Agostino e Bruganelli ne hanno parlato. Tra l’altro, la conduttrice manca dal programma dal 2009, anno in cui partecipò alla prima puntata condotta da Alessio Vinci in onda contro Porta a Porta dedicato a Bonolis e al suo Sanremo. In quel caso, fu proprio Dagospia a scrivere che la conduttrice chiese di partecipare alla trasmissioni con le sue “condizioni” (“‘gelato’, regista, ospiti e pubblico“).