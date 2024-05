Io canto Family alla Hunziker, Scotti adirato? Gerry rompe il silenzio

Gerry Scotti è davvero rimasto scottato per la decisione di Mediaset di affidare Io Canto Family a Michelle Hunziker? L’indiscrezione l’ha lanciata nei giorni scorsi Dagospia che ha sostenuto che il conduttore pavese non avrebbe fatto i salti di gioia in merito alla scelta dei vertici del Biscione. Tale voce, però, pare sia priva di fondamento. A smentirla è stato il diretto interessato durante un’intervista rilasciata a Chi Magazine. Scotti ha addirittura raccontato che è avvenuto il contrario rispetto a ciò che è stato scritto. Vale a dire che la dirigenza di Cologno Monzese avrebbe voluto che fosse lui a timonare il nuovo programma.

In particolare ‘Zio Gerry’ ha dichiarato che per lui è stato un anno molto impegnativo e che, quando gli è stato detto che Io Canto Family sarebbe stato confezionato per essere messo in onda in primavera su Canale Cinque in prime time, ha preferito fare un passo indietro, lasciando lo show in eredità all’amica e collega Michelle Hunziker:

“Quando mi hanno detto che sarebbe partito Io canto Family proprio in questo periodo, mi sono detto: il pubblico mi vede nel preserale, mi vede a Striscia… Se mi vede anche in prima serata, è troppo! Allora sono andato dall’editore a dire che non lo potevo fare e, quando mi ha chiesto ’Con chi lo vedresti?’, ho fatto subito il nome di Michelle, la mia sodale, la donna con la quale ho passato più ore, che era già stata membro della giuria. Quando sono andato a trovarla alla prima puntata, le ho detto ’Gli altri lasciano in eredità un testamento, io ti lascio una trasmissione!’”.

Dunque nessun muso lungo e nessun attrito con Mediaset. Sempre a Chi Magazine Scotti ha anche riferito che Io Canto Generation è stato confermato anche per la prossima stagione e sarà lui a timonarlo. A proposito dell’anno televisivo che verrà, non è da escludere che possa essere rispolverato il format Chi vuol essere milionario?. Gerry ha rivelato che sta lavorando a una versione innovativa del celebre quiz show: “Non possiamo più farlo come prima, ogni settimana mi ritrovo con gli autori per fare una riunione e mettere a punto le novità”.

Ritorno in tv de La ruota della fortuna: parla Gerry Scotti

Sempre per quel che riguarda la prossima stagione, salvo colpi di scena inaspettati, Gerry tornerà anche a sedersi tra i giurati di Tu si que vales. Infine Scotti ha commentato il ritorno sul piccolo schermo de La ruota della fortuna (in onda su canale Cinque nella fascia preserale da lunedì 6 maggio). In particolare ha spiegato che si è deciso di riportare in vita la trasmissione per diversi fattori. Da un lato la volontà di omaggiare Mike Bongiorno, dall’altro l’intenzione di mostrare come il programma abbia mantenuto la sua originalità e contemporaneità. “Quando ho iniziato a registrare la prima puntata, mi hanno detto ’È come se lo avessi sempre fatto. E io ho risposto ’Non sapete quante volte me lo sono guardato’”, ha chiosato Scotti.