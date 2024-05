Belen e Cecilia come i Ferragnez: quando i VIP rompono i tabù

Capita sempre più spesso che i vip parlino con onestà del loro stato di salute mentale. Una delle celebrità più chiacchierate di sempre, che negli ultimi mesi ha fatto parlare (e preoccupare) i fan, è stata proprio Belén Rodriguez. La conduttrice e showgirl argentina ha affrontato un momento molto difficile, a seguito della sua separazione (la seconda, ndr) dal suo (ormai ex) marito Stefano De Martino.

Tutti si ricorderanno della difficile intervista rilasciata a Mara Venier, a cui Belén rivelò di essere caduta in una profonda depressione e di aver perso diversi chili. Un percorso lungo, che Belén è riuscita a superare grazie al supporto della famiglia e degli amici. Forse, non solo di loro. Nella quarta stagione di Celebrity Hunted, disponibile dal 6 maggio su Prime Video, Belén è una delle concorrenti del gioco, affiancata da sua sorella Cecilia. Le due ragazze, per sfuggire all’inseguimento degli hunters, si affidano a diverse conoscenze fidate. Il primo ad aiutarle, è Marco, presentato dalle ragazze come “il terapista di famiglia“. Anche durante la fuga, le ragazze sono state riprese mentre, insieme a Marco, praticavano esercizi di respirazione, per provare a ritrovare la serenità in momenti di panico.

Un altro spaccato di vita così intimo sull’importanza della terapia era arrivato anche da un’altra coppia di super vip italiani, ovvero Chiara Ferragni e Fedez. I due, che ormai sembrano essere decisamente ai ferri corti, fecero molto parlare del loro rapporto, soprattutto in seguito alla messa in onda della serie tv The Ferragnez. Proprio in quelle puntate, i momenti di maggior impatto emotivo per il pubblico sono stati quelli in cui Chiara e Federico si sono seduti di fronte al terapista di coppia. Davanti al professionista, i due ex coniugi si sono ritrovati spesso in lacrime, ad affrontare questioni spinose del loro rapporto.

Ebbene in tv, ormai è chiaro, si parla sempre di più dell’importanza della terapia mentale. Ma è davvero utile parlarne o si rischia di cadere nell’esibizionismo? È questa la domanda che si fanno tantissimi utenti sui social. Noi, però, vogliamo vedere il lato buono della medaglia. La tv, infatti, può fare da cassa di risonanza per messaggi importanti come quello sulla salute mentale. Quest’ultima, infatti, è stata per anni messa in secondo piano rispetto a quella fisica, perché considerata meno rilevante, quasi come fosse uno stigma rivelare di andare dallo psicologo. Ed è grazie a questi vip che, invece, il tabù si sta sciogliendo. E questo è, senza dubbio, il volto più bello della tv.